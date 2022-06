Poptávka po čipech narůstá, akcie polovodičových firem se ale chystají k ústupu

Po polovodičových čipech je neustále sháňka. Akcie firem, které je vyrábějí, se ale chystají k ústupu. A před ním mohou varovat i některé firmy. Tento týden to učinil jeden z šéfů Intelu. Jeho varování stáhlo akcie jeho firmy i další polovodičové tituly. Čipařský sektor jako celek na to zatím ale moc slyšet nemusí.

Jedny z největších čipařských firem, a , přišly letos o čtvrtinu hodnoty a obchodují se s nejnižšími násobky zisků od období před světovou pandemií. Osmi čipovým firmám z širšího amerického indexu S&P 500 klesly letos akcie v průměru o 26 procent. Příliš to neladí s očekáváními, která mají analytici na jejich letošní zisky. U zmíněné osmice čipařských titulů se čeká nárůst zisků v průměru o 41 procent. Ve hře je u těchto odhadů stabilní poptávka a schopnost firem vypořádat se s vyššími cenami.

„Investoři se teď o reportovaná čísla nestarají,“ domnívá se analytik Neil Campling z Mirabaud Securities. „Je tu očekávání, že s postupujícím rokem nastane riziko na straně poptávky.“

Jsou to inflace, válka na Ukrajině, kam v únoru vpadla ruská armáda, a čínské lockdowny, co by podle investorů mohlo zasáhnout poptávku po přístrojích. Globální dodávky chytrých telefonů klesly v prvním kvartálu poprvé od vypuknutí pandemie. Ani nedostatek polovodičů ve světě už není tolik palčivý a firmy v USA a Evropě zvyšují svoje zásoby. To je v sektoru obvykle předzvěstí blížícího se zpomalení.

Nebezpečí vnímá , který je největším výrobce počítačových procesorů na světě. Jeden z jeho vysokých manažerů se nechal slyšet, že slabší ekonomika zasáhne poptávku a poškodí finanční výkonnost.

Podle Richarda Windsora, zakladatele nezávislého analytického institutu Radio Free Mobile, ale většina polovodičových firem s touto myšlenkou nesouhlasí. Na místě jsou tak prý pohyby, zda trh do cen nějaká rizika budoucího přebytku čipů „vůbec“ propsal. Pode jeho názoru se poklesu v tomto sektoru můžeme dočkat mezi čtvrtým čtvrtletím a prvním čtvrtletím roku 2023.

Typickými varovnými signály jsou v čipovém odvětví pokles objednávek, přebytečné čipy a zmenšující se tržby. Nic z toho teď varovně nebliká. Tržby , kterému plyne více než třetina tržeb z automotive, v prvním čtvrtletí překonaly odhady. zvedl svou prognózu ročních tržeb a tchajwanská TSMC počítá se zrychlujícím růstem. Podle jejího nejnovějšího odhadu jí tržby za letošek stoupnou o 30 procent, což signalizuje odolnou poptávku po elektronice navzdory globální makroekonomické nejistotě.

Varování Intelu tudíž může znít jako z jiného světa. „Domnívám se, že na straně makra je to slabší,“ prohlásil v úterý finanční ředitel této společnosti Dave Zinsner. „Evidentně nás to zasáhne, stejně tak jako prakticky kohokoli dalšího nejen v polovodičovém odvětví, ale globálně z hlediska korporací,“ uvedl. Odhady společnosti na druhou polovinu roku ale odmítl upřesnit. Podle některých analytiků si to firma maluje moc narůžovo.

Akcie Intelu klesly ve středu v New Yorku o 5,3 procenta, jak ukazují data v grafu níže. Ztratily i další polovodičové tituly, více než 3 procenta a -1,5 procenta. Filadelfský akciový index pro polovodiče ztratil 2,4 procenta. Akcie výrobců čipů pak ve čtvrtek klesaly také v Asii.

Vývoj akcií Intelu za poslední rok:

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz