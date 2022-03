Intel postaví v Magdeburgu závod na výrobu čipů za 17 miliard eur

Americká společnost postaví v německém městě Magdeburg závod na výrobu mikročipů za 17 miliard eur (více než 422 miliard Kč). O svém výběru dnes informovala na on-line tiskové konferenci. V Evropě pak hodlá do deseti let investovat až 80 miliard eur, zejména v Německu. se v Evropě rozhodoval mezi více zeměmi. O jeho továrnu stála například Francie, Itálie nebo Polsko.



Intel rovněž uvedl, že posílí svou stávající továrnu v Irsku, zatímco ve Francii zřídí centrum, které se bude soustředit na výzkum a projektování. V Itálii pak výrobce čipů možná zřídí montážní a kompletační závod. Firma bude investovat do výzkumu a výroby i v Polsku a ve Španělsku, uvedla v tiskové zprávě.



Počáteční investice za 33 miliard eur, která zahrnuje i 17 miliard eur na komplex v Magdeburgu, má pomoci pokrýt rostoucí poptávku po čipech využívaných v počítačích, automobilech, chytrých telefonech a dalších zařízeních. Jejich cílem je v dlouhodobém horizontu snížit závislost Evropy na asijských dodavatelích.

Čipy tvoří součást integrovaných obvodů a patří k základním komponentům pro výrobce automobilů, chytrých telefonů a videoherních konzolí i dalších výrobků spotřební elektroniky, jako jsou pračky, lednice či budíky. Největším světovým výrobcem čipů je tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je v současnosti nejhodnotnější firmou v Asii podle tržní kapitalizace.



Intel postaví dvě továrny v Magdeburgu, kde vytvoří 7000 pracovních míst na stavbě, 3000 stálých pracovních míst ve společnosti a další desítky tisíc pracovních míst u dodavatelů a partnerů, uvedla firma. Dalších 12 miliard eur investuje do svého irského závodu, čímž celkové investice firmy v Irsku přesáhnou 30 miliard eur. také jedná s Itálií o výstavbě zázemí výrobního závodu s možnou investicí až 4,5 miliardy eur. Zahájení provozu se plánuje na roky 2025 až 2027.



Ve Francii má v úmyslu vybudovat své nové evropské výzkumné centrum. Vznikne tam kolem 1000 nových pracovních míst v oblasti špičkových technologií, uvedla agentura Reuters.



Některé unijní země, například Itálie, se snažily získat investici Intelu různými pobídkami. Rozložení továren v několika zemích by mohlo společnosti pomoci získat více dotací od různých států.

K současnému nedostatku čipů přispělo několik faktorů. K těm nejzásadnějším patří zvýšená poptávka po spotřební elektronice v důsledku pandemie covidu-19, růst poptávky po čipech ale podporuje i pokračující zájem o cloudové služby a těžbu kryptoměn. Výrobci čipů na výrazně vyšší poptávku nedokázali zareagovat, situaci jim pak zkomplikovaly také uzávěry zavedené kvůli pandemii, a někdy i nedostatek zaměstnanců, pokud část z nich musela kvůli nákaze covidem-19 zůstat v karanténě.

Globální nedostatek čipů zřejmě nejvýrazněji zasáhl automobilový průmysl. Nedostatek součástek, zejména mikročipů, narušil i výrobu ve Škodě Auto.