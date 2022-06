Allwyn International a.s.(dříve SAZKA Group a.s.)IČO: 24287814

Společnost Allwyn International a.s. (dříve SAZKA Group a.s.) zveřejnila ESG Report 2021 - samostatnou zprávu obsahující nefinanční informace za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Více informací zde.

(komerční sdělení)