Bank of America varuje: Riziko bubliny na akciovém trhu roste

Riziko spekulativní bubliny na akciovém trhu roste vzhledem k tomu, že očekávané snížení úrokových sazeb v USA přitahuje masivní toky investic do akcií, uvedl Michael Hartnett z .



S tím, jak se Spojené státy přibližují k obchodním dohodám, jsou pro investory obchodní války a geopolitika menší problém. Místo toho nyní více zohledňují pravděpodobné snížení sazeb Fedem a čekají na to, zda Kongres příští měsíc schválí daňový zákon prezidenta Donalda Trumpa.

Podle Hartnettova týmu by „přechod od cel k daňovým úlevám a snižování sazeb“ mohl ve druhé polovině roku vést k vysokému riziku vzniku bubliny a dalšímu oslabení dolaru. Letos už do amerických akcií přiteklo 164 miliard dolarů, čímž by tento rok mohl přinést třetí největší roční příliv v historii, uvádí zpráva s odkazem na data EPFR Global.



Index S&P 500 je blízko historického maxima, zatímco výnosy desetiletých státních dluhopisů klesly oproti květnovým maximům o více než 30 bazických bodů. Trhy se swapy aktuálně očekávají, že Fed během příštích 12 měsíců sníží sazby čtyřikrát. „Nejlepší způsob, jak se na tomto vývoji podílet, je strategie dlouhé pozice na americký růst / dlouhé pozice na hodnotu mimo USA,“ dodal Hartnett s tím, že tento přístup vyvažuje riziko a výnos.

I bez bubliny v oblasti umělé inteligence, bude podle týmu nejpravděpodobnějším pozitivním překvapením pro americké a globální akcie ve druhé polovině roku zrychlení růstu zisků.

Zdroj: Bloomberg