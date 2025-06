Trump a Carney se dohodli na obnovení obchodních jednání

Kanadský premiér Mark Carney se dohodl s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na obnovení obchodních jednání, které Spojené státy přerušily v pátek. Oznámil to podle agentury AP úřad kanadského premiéra.



Kanadský premiér v neděli pozdě večer tamního času (brzy ráno SELČ) uvedl, že obchodní jednání s USA byla obnovena poté, co Kanada zrušila svůj plán zdanit americké technologické firmy. Šéf Bílého domu v pátek na sociální síti Truth Social informoval, že Spojené státy s okamžitou platností ukončují veškerá jednání o obchodních vztazích s Kanadou a zdůvodnil to kanadskou daní z digitálních služeb, kterou považuje za přímý útok na USA.



Kanadská vláda uvedla, že v očekávání obchodní dohody Kanada zruší daň z digitálních služeb, která měla dnes vstoupit v platnost. Carney a Trump spolu v neděli telefonicky hovořili a Carneyho kancelář uvedla, že se dohodli na obnovení jednání.



"Dnešní oznámení podpoří obnovení jednání směřujících k 21. červenci 2025, což je časový plán stanovený na summitu lídrů G7 v Kananaskisu tento měsíc," uvedl Carney v prohlášení. Kanadský šéf vlády navštívil Trumpa v květnu v Bílém domě. Trump přijel do Kanady na summit G7 v Albertě, kde Carney uvedl, že Kanada a USA stanovily 30denní lhůtu pro obchodní rozhovory.



Trump po svém lednovém návratu do úřadu uvalil až 25procentní cla na kanadské zboží, a i když později některá z cel pozastavil, návrat na vyšší úroveň nikdy nevyloučil. Obě země v uplynulých měsících jednaly o vzájemných obchodních vztazích.



Řadu Kanaďanů americký prezident v uplynulých měsících pobouřil také opakovaným tvrzením, že by se čtyřicetimilionová země měla stát součástí Spojených států.