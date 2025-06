Rozbřesk: Dobrá zpráva pro americká aktiva – daň z pomsty zmizí z daňového baličku

Schůzky zemí G7 nebývají vždy produktivním kolbištěm. Ta poslední byla navíc ve stínu amerického bombardování Íránu, ale i tak se na jejím pozadí zřejmě upekla důležitá dohoda pro globální finanční trhy. Mimo jiné se totiž zřejmě podařilo potlačit hrozbu toho, aby obchodní války přerostly ve války (zdanění) kapitálu. O co jde?



V rámci schvalování republikánského daňového balíčku s názvem “One big beautiful bill” totiž byl do tohoto zákona zařazen článek 899, kterému se přezdívá americká daň z pomsty. Tento daňový nástroj by umožnil USA uplatňovat odvedené daně na zisky a výnosy z amerických investic pro nerezidenty z těch zemí, jež na americké korporace uvalují diskriminační daně (např. EU digitální daň). Včera americké ministerstvo financí oznámilo, že se právě během poslední schůzky G7 dohodlo s ostatními vyspělými zeměmi, že záměr zemí OECD ustanovit minimální 15% globální daň ze zisků korporací bude potlačena, což USA považovaly za diskriminační. To je podle amerického ministra financí Scotta Bessenta průlom, který mu umožnil požádat vedení amerického Kongresu, aby kontroverzní sekci 899 vyjmul z daňového balíčku. Šéf daňového výboru Senátu již reagoval na tento vývoj pozitivně a vypadá to, že daň z pomsty z daňového balíku by mohla opravdu zmizet.



Pokud se tak stane, tak je to pro americká aktiva, a to včetně samotného dolaru určitě dobrá zpráva. Ať již institucionální či individuální investoři stále převažují v amerických aktivech a sekce 899 zasévala nervozitu ohledně toho, za jakých podmínek budou repatriovány zisky a výnosy z USA. Nikde sice nebylo napsáno, že daň z pomsty bude vůči zahraničním subjektům skutečně aktivována, ale lze si docela dobře představit situaci, kdy aplikace článku 899 by např. ze strany EU vyvolala odvetná opatření, což by v konečném důsledku vedlo k omezení volného pohybu kapitálu. Na základě včerejších zpráv to snad tedy vypadá, že hřebíček, který článkem 899 hodlal americký Kongres zatlouct do rakve globalizace, nebude nakonec použit.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se drží lehce pod 24,80 EUR/CZK a udržuje si relativně dobrou náladu z posledních dní. Pozitivní impulzy přicházejí primárně z eurodolarového trhu – koruně se daří v seancích, kdy vidíme globální ztráty USD. Start prázdninového obchodování bude asi klidnější a výraznější volatilitu může v následujících dvou týdnech přinést eventuálně blížící se vypršení lhůty pro podepsání obchodní dohody mezi EU a USA (9. červenec).

Eurodolar

Smíšená americká data, která na jednu stranu signalizují silný růst HDP ve druhém čtvrtletí a na druhé straně pokračující ochlazování trhu práce, tlačí výnosy amerických vládních dluhopisů směrem dolů, což dolaru nesvědčí. Výsledkem byl včera viditelný pohyb nad 1,17, přičemž zprávy o tom, že připravovaná daň z pomsty na výnosy z amerických aktiv u nerezidentů zřejmě nebude realizována, měnový pár dokázaly zatlačit níže.

Dnes odpoledne přijdou na pořad další důležitá americká čísla. Jednak půjde o reálné výdaje domácností a jednak o deflátor, resp. míru inflace, jež sleduje Fed. Zajímavé budou především spotřebitelské výdaje, které mohou dále napovědět, jak jsou na tom americké domácnosti s utrácením (resp. budou důležité údaje o míře úspor).