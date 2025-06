Trump zvažuje dřívější jmenování nového šéfa Fedu, seznam jmen prý už má. Dolar je nejníže za tři roky

Nejhorší je, když blb, který ničemu nerozumí, zasahuje to neutrality centrální banky (FEDu), navíc s argumenty, které jsou naprosto mimo. Připomíná mi to Erdogana, který tvrdil, že inflaci překoná jedině rozvolněním monetární politiky a snižováním sazeb. Jak to dopadlo, všichni dobře víme, inflace se utrhla ze řetězu a její následně zkrocení je mnohem delší a bolestnější proces.

Kritter