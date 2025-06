Jak Trump ušetřil vůdce Íránu, skončil a zase začal jednání s Kanadou a další střípky k trhům. Ty na sklonku pololetí porostou

Futures pro hlavní evropské i americké akciové indexy jsou nastaveny pozitivně, což znamená, že by trhy v poslední obchodní den prvního pololetí měly růst. I tentokrát nás provázejí četná oznámení z tábora amerického prezidenta Trumpa a jak tomu již nebývá zřídka, včetně typické otočky o 180 stupňů v řádu hodin, tentokrát například pokud jde o „ukončená“ a obratem „obnovená“ jednání mezi USA a Kanadou o clech.

Pohledem futures trhy vstoupí do posledního dne pololetí růstem: DAX +0,6 %, CAC +0,3 %, FTSE na zelené nule, DJIA +0,7 %, S&P 500 +0,5 %, Nasdaq +0,6 %.

Kanadský premiér Mark Carney se dohodl s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na obnovení obchodních jednání, které Spojené státy přerušily v pátek. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohla dokončit sérii obchodních dohod s důležitými partnery do 1. září. USA nyní jednají s 18 hlavními obchodními partnery, včetně Číny, se kterou mají nově upravenou dohodu, jež má urychlit dodávky vzácných kovů, řekl v rozhovoru s Fox Business Network americký ministr financí Scott Bessent.

Trump dále tvrdí, že v právě skončené válce íránskému duchovnímu vůdci Alímu Chameneímu zachránil život. Šéf Bílého domu to napsal na sociální síti Truth Social. Na tiskové konferenci ve Washingtonu zase řekl, že by zvážil další bombardování 90milionové blízkovýchodní země, pokud bude Írán znovu obohacovat uran na úroveň, která bude Spojené státy znepokojovat. Zároveň Trump uvedl, že si nemyslí, že Írán bude po izraelském a americkém bombardování nadále usilovat o získání jaderné zbraně. Teherán to vždy popíral a tvrdil, že chce jadernou energii jen pro civilní využití. Izrael i Spojené státy se nicméně obávaly, že by mohl v krátkém časovém horizontu získat jadernou zbraň, čímž Tel Aviv a Washington zdůvodnily své útoky .

Kazachstán v květnu vyvezl první ropu do Německa prostřednictvím ruského ropovodu Družba. Informovala o tom agentura Reuters, podle jejíchž zdrojů získalo Německo 100.000 tun suroviny. Zájem o kazachstánskou ropu mají v době sankcí vztahujících se na fosilní paliva z Ruska také další evropské země, před dvěma týdny o jejích dodávkách jednal v Astaně slovenský premiér Robert Fico.

Americký Senát o víkendu v těsném poměru 51:49 schválil první procedurální krok potřebný k projednání rozsáhlého daňového a výdajového balíčku prosazovaného prezidentem Donaldem Trumpem, známého také jako "velký, krásný zákon".

Americká technologická společnost Meta Platforms jedná s několika velkými investičními skupinami o financování výstavby datových center pro umělou inteligenci (AI) v celkovém objemu až 29 miliard dolarů (612 miliardy Kč). Podle informací deníku Financial Times (FT) se do jednání zapojily mimo jiné společnosti Apollo Global Management, Brookfield, KKR, Carlyle a Pimco. Meta chce získat tři miliardy dolarů v investicích do akcií a dalších 26 miliard ve formě dluhopisů.

Fed oznámil, že všech 22 klíčových amerických bank úspěšně prošlo pravidelnými závěžovými testy.

Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší než letos, mohl by se dostat až k 280 mld. Kč, řekl ČT ministr financí Stanjura. Letos se plánuje deficit 241 mld. Kč.