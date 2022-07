Víkendář: Nástup elektromobilů a dekarbonizace poslední míle

bude používat elektromobily od . Na Yahoo Finance o této dohodě hovořil ředitel společnosti BrightDrop Travis Katz. Společnost založilo právě a nabízí logistické služby a produkty zaměřené zejména na elektromobily. Katz uvedl, že 17 měsíců po jejím založení už funguje naplno. Projevuje se to i tím, že pokud někdo bydlí v Los Angeles a zboží mu doručí , může tak učinit vozem s nulovými emisemi od BrightDrop.



BrightDrop chce „dekarbonizovat poslední míli“, vedle Fedexu je jejím zákazníkem například Walmart či . Katz hovořil i o silné poptávce po produktech firmy, nyní ji znatelně živí také vyšší ceny paliv. Ty „zvyšují urgentnost dekarbonizace“, řada firem má přitom dnes za cíl plnou dekarbonizaci do roku 2035 nebo 2040.



Už před růstem cen paliv firmy podle Katze ušetřily v průměru 7 000 dolarů na vůz ročně v případě, že přešly od vozů se spalovacími motory k těm, které nabízí BrightDrop. Se současnými cenami na čerpacích stanicích to je „evidentně mnohem více“ a z toho podle ředitele pramení silná poptávka po službách jeho společnosti.



Výroba elektrických dodávek v začala v rekordním čase – podle Katze pouze dvacet měsíců poté, co se objevil první návrh. V prosinci letošního roku pak bude otevřena velká výrobní továrna, pak se „objemy skutečně zvednou“. Což by mělo znamenat výrobu 50 000 vozů ročně dosaženou někdy v polovině tohoto desetiletí. Co problémy v dodavatelských řetězcích, kterým čelí řada automobilek?







Katz uvedl, že jeho firma má výhodu, protože je nezávislá, ale stojí za ní . Ta je přitom na straně managementu dodavatelských řetězců „jednou z nejlepších na světě“. Expert tak podle svých slov nechce tvrdit, že úzká hrdla nejsou tématem pro celé odvětví, ale „GM to dělá už 115 let“. Je tak podle Katze v lepší pozici než například nové společnosti vyrábějící elektromobily, které budují své dodavatelské řetězce od nuly.



Ředitel také rozvedl, že jeho společnost se nezaměřuje pouze na výrobu dodávek. Takových je více, ale BrightDrop poskytuje kompletní služby vztahující se k logistické poslední míli. Tedy k rozvážce zboží přímo koncovým zákazníkům. Tyto služby zahrnují i software a Katz k tomu řekl, že on sám přichází ze softwarového odvětví. Cílem jeho společnosti tak „není jen dekarbonizace poslední míle, ale i zvýšení její efektivity.“



Poptávka po logistice poslední míle prudce roste díky všeobecně zvyšující se oblíbenosti internetových nákupů. Podle Katze ale společnosti v tomto odvětví zápasí s velkými objemy přepravy. Mimo jiné kvůli tomu, že více vozů a dodávek ve městech znamená větší dopravní zácpy. Podle Katze jeho firma pomáhá podobné problémy řešit a poptávka po jejích službách se projevuje i tím, že „agresivně přijímá nové zaměstnance“.



