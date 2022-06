Víkendář: Revoluce v dobíjení elektromobilů?

Podle Yahoo Finance v USA prudce roste popularita elektromobilů, ale „co uděláte, když vám dojde šťáva?“ Podle portálu mohou být jedním z řešení přenosné nabíjecí baterie, o kterých hovořil ředitel společnosti SparkCharge Founder Josh Aviv.



Aviv hovořil o tom, že jeho společnost nabízí služby, v jejichž rámci je schopná doručit dobíjecí baterie „kdykoliv kamkoliv“ tak, aby si řidič elektromobilu mohl dobít baterie ve svém autě. Aviv hovořil o tom, že jeho společnost pomocí aplikace v mobilu dodává svým zákazníkům „dojezd“, dobít baterie si mohou díky službám firmy doma či třeba v zaměstnání.





Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



SparkCharge tímto způsobem nabízí řidičům elektromobilů „flexibilitu a oni se tak nemusí strachovat o to, jak a kde dobít své auto.“ Když tedy firma rozšíří své služby do dalšího města, neznamená to, že se tam objeví nějaký stacionární bod, který mohou využívat majitelé elektromobilů. Město je „pokryto“ touto možností a podle Aviva se ukazuje, že co se týče možnosti dobíjení baterií, „existují komunity, které jsou odsunuty na okraj.“



Aviv hovořil o „dobíjecích pouštích“, tedy o oblastech, kde podle něj žijí zejména lidé s nižšími příjmy, kteří nemají kde dobít baterie elektromobilu a to jim „znemožňuje být součástí zelené ekonomiky“. Mobilní dobíjení ale „eliminuje tyto bariéry pro každý elektromobil a jeho vlastníka“. SparkCharge přitom nyní získala nové finanční zdroje pro svou expanzi a investuje do pokrytí nových měst v USA.



Na Yahoo poukázali na to, že na straně společností, které podnikají v oblasti dobíjení elektromobilů, již vzniká celý ekosystém a každá z nich se snaží zaměřovat na trochu jiný segment trhu. Mezi tyto firmy patří Volta, EVGO, ChargePoint či Blink Charging. Aviv k tomu dodal, že například u nákupních center je nyní často stále jen jedna nebo dvě stanice. To však ani zdaleka nestačí na budoucí potřeby vlastníků elektromobilů, což by mělo představovat příležitost pro stanice mobilní.



Aviv také tvrdil, že jejich stanice jsou 8 – 14krát rychlejší než dříve vybudované stanice pevné. S ohledem na technologický rozvoj by pak podle něj měly být stanice SparkCharge rychlejší než superstanice od Tesly. „Mobilní dobíjení podle nás bude dominovat,“ pokračoval expert, podle kterého mají lidé tendenci jít směrem, který je nejpohodlnější, a tím je v této oblasti právě mobilní stanice.



SparkCharge má partnerství se společností Kia a Aviv hovořil o významu podobných partnerství i na straně vstupů včetně lithia. Dříve podle něj stačilo objednávat na pět měsíců dopředu, nyní se tyto časy znatelně prodloužily a je třeba více plánovat na to, aby firmy měly své produkty včas. Za silnou stránku považuje Aviv domácí výrobu, protože po objednání produktu jej zákazník dostává rychle a nemusí čekat, až „odněkud připluje lodí“.



Na závěr rozhovoru si Aviv pochvaloval spolupráci s investorem Markem Cubanem, který do společnosti vložil peníze v její počáteční fázi rozvoje. Cuban podle Aviviho vždy reaguje na emaily a dotazy a v neposlední řadě „vlastní několik elektromobilů a věří v tento trh“.



