Plán restrukturalizace ČEZ by měl být hotový do poloviny roku 2023, řekl premiér Fiala

Vláda by měla do poloviny příštího roku připravit plán restrukturalizace státní energetické společnosti . Agentuře Reuters to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podrobnosti ale neuvedl. V červnu ve svém televizním projevu sdělil, že stát chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny.



Fiala již v květnu v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci , přičemž jednou z možností je rozdělení firmy. Reuters řekl, že ve hře je stále několik scénářů. Ministři diskutují například o tom, že by se oddělila stará energetická aktiva , jako jsou uhelné a jaderné elektrárny, od obnovitelných zdrojů energie. "To je určitě jedna z možností, ale ještě jsme se k tomu nedostali," řekl agentuře premiér.



Stát by získáním elektráren mohl ovlivňovat ceny elektřiny. "Česká republika má určitou nevýhodu, protože máme velmi malý vliv na jakoukoli energetickou infrastrukturu. To se musí změnit," podotkl Fiala. Stát je majoritním akcionářem , přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií.



Čistý zisk v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostl meziročně o 218 procent na 26,7 miliardy korun. Důvodem růstu je mimo jiné enormní růst cen komodit na velkoobchodních trzích a rekordní zisk z obchodování s komoditami na západoevropských trzích.



Vláda dále diskutuje o zavedení mimořádné daně z neočekávaného zisku pro firmy, která by pomohla lidem při současném vysokém nárůstu cen energií. Někteří představitelé vládní koalice již dříve uvedli, že by se zdanily zisky, na kterých například energetické firmy nemají zásluhu svou iniciativou nebo inovacemi. Cena energií stoupá mimo jiné kvůli ruské invazi na Ukrajinu.



Fiala uvedl, že sektorovou daň jako takovou kabinet zavádět nechce. Situace je ale podle něj mimořádná. "Takže je možné uvažovat o tom, jak alespoň částečně zdanit dočasně neočekávané zisky a použít to na solidaritu s těmi, kteří se nečekaně dostali do problémů," sdělil Reuters.



ČEZ z loňského zisku vyplatí akcionářům dividendu 48 korun za akcii před zdaněním. Na konci června o tom rozhodla valná hromada společnosti. Prošel tak protinávrh ministerstva financí, které společně s vyšší dividendou navrhovalo také posunout výplatní termín o tři měsíce na 1. listopadu. Představenstvo navrhovalo dividendu 44 korun za akcii. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve uvedl, že stát použije vyšší příjem z dividendy ke kompenzaci vysokých cen elektřiny.