Stát půjčí ČEZu až tři miliardy eur na zajištění obchodů s plynem a elektřinou

Společnost podepsala s ministerstvem financí úvěrovou smlouvu v objemu až 3 miliard EUR. Peníze budou určené pro ručení na energetické burze, když zálohy skládané na burzách dosahují rekordních výší kvůli vysokým cenám energií, řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Polostátní energetická společnost v prohlášení na svém webu uvedla, že úvěrová smlouva jí umožňuje posílit likviditní pozici. Skládání záloh požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou.

Likviditní pozice ČEZu je podle firmy v současnosti na rekordně vysoké úrovni. V důsledku změn cen plynu a elektřiny je ale podle společnosti potřeba se připravit na další mimořádný růst finančních prostředků pro zajištění obchodů s energetickými komoditami v nadcházejících měsících.

„Již nyní jsme svědky vysokého růstu cen energetických komodit včetně elektřiny v důsledku snižování dodávek plynu z Ruska a očekáváné provozní odstávky plynovodu Nordstream 1. Lze předpokládat, že během léta a podzimu, kdy bude sílit tlak na doplnění plynových zásobníků v celé Evropě, bude trh na omezení nebo přerušení dodávek plynu ještě citlivější,“ řekl Daniel Beneš, generální ředitel .



Na základě nově uzavřené úvěrové smlouvy společnost předpokládá, že v nejbližších dnech načerpá celkem 2 mld. EUR. Zbývající až 1 mld. EUR bude moci čerpat do pěti dnů od požádání o čerpání se splatností tři měsíce, přičemž tuto část lze čerpat opakovaně na principu tzv. revolvingového úvěru.

uvedl, že měl už na konci března k dispozici 84,5 mld. CZK na účtech a v komitovaných úvěrových linkách, aby byl schopen flexibilně reagovat na měnící se požadavky na zajištění obchodů na burze.

„Od začátku roku posilujeme likviditu společnosti . Jakkoliv patří takové množství likvidity k rekordní za celou dobu existence , stejně jako ostatní evropské energetické společnosti se musíme připravit i na možnost úplného zastavení toku plynu z Ruska do Evropy. To je situace, která nemá v historii obdoby. Předpokládáme, že potřeba financování margins by se v takovém případě mohla i zdvojnásobit,“ uvedl v prohlášení finanční ředitel Martin Novák.

Akcie společnosti zakončily obchodování na pražské burze v pátek nižší o 0,2 procenta na 1007 Kč/akcii. Letošní výkonnost do 7. července zachycuje graf níže:

Novák již v červnu uvedl, že ČEZ přijímá "veškerá opatření pro zvládnutí likviditních rizik spojených s extrémními nárůsty tržních cen komodit a souvisejícího marginingu na komoditních burzách a vůči obchodním protistranám“. Na podzim bude mít podle jeho tehdejších slov ČEZ de facto rok 2022 skoro za sebou - tedy dodanou elektřinu a z toho plynoucí uvolněné marže.

Zdroj: ČEZ, ČTK, Reuters, Patria.cz