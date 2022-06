Okolnosti protinávrhu ministerstva financí, aby ČEZ vyplatil dividendu 48 korun za akcii, prověřuje ČNB

Česká národní banka (ČNB) prověřuje okolnosti, za kterých ministerstvo financí (MF) v pondělí zveřejnilo návrh, aby polostátní energetická společnost vyplatila akcionářům dividendu 48 korun za jednu akcii. ČTK o tom informovala mluvčí ČNB Markéta Fišerová. Vedení chce na červnové valné hromadě navrhnout dividendu 44 korun. MF zveřejnilo protinávrh po poledni, někteří odborníci tento krok kritizovali, šlo podle nich o kurzotvornou informaci, která se má ohlašovat před otevřením trhů. Vyjádření ministerstva ČTK shání.



"Česká národní banka okolnosti, za kterých došlo ke zveřejnění příslušného oznámení, prověřuje. Je proto nyní předčasné činit z naší strany k této záležitosti závěry," uvedla Fišerová.



Ministerstvo financí zároveň chce prodloužit termín pro výplatu dividendy o tři měsíce z 1. srpna na 1. listopadu, aby měla společnost dostatečný čas získat likviditu. Ministerstvo financí o tom v pondělí po 12:00 informovalo v tiskové zprávě. Původně oznámilo, že informaci zveřejní ve 14:00. Stát chce vyšší příjem z dividendy do státního rozpočtu využít na kompenzaci vysokých cen energií občanům.



"Taková kurzotvorná informace se má ohlašovat před otevřením trhů. Je velmi špatně, že stát toto základní pravidlo nedodržuje, a ukazuje tak špatnou praxi emitentům a akcionářům. Měla se ozvat ČNB nebo burza. Ministr financí by měl vyhodit vedoucího oddělení komunikace na ministerstvu financí," uvedl ke zveřejnění oznámení analytik portálu Capitalinked.com a bývalý akcionář Radim Dohnal.



Zveřejnění návrhu kritizoval také ekonom, poradce investiční skupiny J&T a minoritní akcionář Michal Šnobr. "V tomto okamžiku sledujeme jednu z největších komedií na pražské burze a doufám, že ČNB to sleduje. Porušuje se vše, co porušit jde," uvedl Šnobr v pondělí na twitteru. Kritizoval ale také samotný návrh i odklad výplaty dividendy o tři měsíce. "Vzhledem k protinávrhu ministerstva financí ve věci dividendy Skupiny a jejího zdůvodnění, které zpochybňuje solventnost vyplatit 44 Kč k 1. srpnu, tímto žádáme o okamžité zveřejnění info o finanční pozici . Upozorňujeme, že ministerstvo financí hazarduje s dobrým jménem společnosti," uvedl Šnobr, který chce likviditu firmy rozebrat na valné hromadě, která se koná 28. června.

— Michal Šnobr (@michalsnobr) June 20, 2022



Finanční ředitel Martin Novák na twitteru uvedl, že má dostatečnou likviditu. "Na výplatu dividendy máme dostatečnou likviditu, ale přes všechna opatření by během léta mohla chybět. Při omezeném fungování finančních trhů v letních měsících by bylo velmi složité ji nahradit, zvláště pokud celý sektor naráží na limity expozice bankovního sektoru," uvedl.

— Martin Novák (@novak__martin) June 21, 2022

Návrh vedení společnosti vyplatit dividendu 44 korun na akcii by znamenal výplatu dividendy 23,7 miliardy korun . Celková vyplacená dividenda při 48 korunách za akcii případně dosáhne 25,8 miliardy korun Čistý zisk skupiny loni dosáhl 9,9 miliardy Kč , meziročně o 81 procenta více. Po očištění o mimořádné vlivy naopak klesl meziročně o tři procenta na 22,3 miliardy korun . Majoritním akcionářem je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.