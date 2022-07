Americká společnost (IBM) ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 81 procent na 1,5 miliardy dolarů (asi 36 miliard Kč). Přispěla k tomu vysoká poptávka po poradenských a infrastrukturních službách, uvedla v pondělí firma ve svých výsledcích hospodaření. Akcie společnosti na výsledky reagují negativně, před otevřením hlavního trhu ztrácejí více než 5 %.



Tržby pak firma v období od dubna do června zvýšila o devět procent na 15,5 miliardy dolarů. Analytici v anketě agentury Reuters v průměru odhadovali, že tržby dosáhnou 15,2 miliardy dolarů. Zisk na akcii bez jednorázových položek činil 2,31 dolaru, zatímco analytici jej odhadovali na 2,27 dolaru na akcii.



K růstu tržeb mimo jiné přispěl i prodej bývalé divize společnosti Kyndryl, která se od oddělila loni v listopadu. Firma se zabývá správou infrastruktury a od svého odštěpení od se samostatně obchoduje na burze.



Silný dolar firmu ve čtvrtletí připravil o 900 milionů dolarů na tržbách. Za celý rok management očekává dopad silného kurzu americké měny zhruba na 3,5 miliardy dolarů.



Akcie společnosti po zveřejnění výsledků odepsaly přes čtyři procenta. Podle finančního ředitele Jamese Kavanaugha tlak na hospodaření zvýší i ruská invaze na Ukrajinu.





Přísná měnová politika americké centrální banky (Fed) a zvýšené geopolitické napětí vedly v posledním roce k růstu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn. Firmy jako či poskytovatel IT služeb Salesforce, které mají rozsáhlé zahraniční aktivity, proto mírní svá očekávání. Silnější dolar totiž zdražuje jejich produkty z pohledu držitelů jiných měn, což může omezit poptávku.



Kavanaugh očekává, že v regionech, jako je Evropa či Asie a Tichomoří, firmě tržby dál porostou. A to navzdory geopolitickým otřesům a inflačním tlakům.



Společnost vkládá naděje softwarových a poradenských aktivit se zaměřením na takzvaný hybridní cloud. To je výpočetní prostředí, které kombinuje místní datové centrum - privátním cloudem - s veřejným cloudem. Tržby z cloudových služeb firma za uplynulé čtvrtletí zvýšila o 18 procent na 5,9 miliardy dolarů.