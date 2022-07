Mateřské firmě Facebooku poprvé klesly čtvrtletní tržby

Americké firmě Meta Platforms, která je mateřskou společností a Instagramu, poprvé klesly čtvrtletní tržby. Důvodem byly nižší výdaje za reklamu v reakci na oslabení ekonomiky a sílící konkurence TikToku. Tržby se ve druhém čtvrtletí snížily o jedno procento na 28,82 miliardy USD (693,5 miliardy Kč). Čistý zisk se propadl o 36 procent na 6,69 miliardy USD.



Zisk na akcii činil 2,46 dolaru. Analytici dotazovaní agenturou FactSet očekávali zisk 2,54 dolaru na akcii při tržbách 28,91 miliardy USD.



Meta Platforms současně uvedla, že ve třetím čtvrtletí očekává tržby v rozmezí 26 miliard až 28,5 miliardy USD. To je výrazně méně, než odhadují analytici, kteří počítají s tržbami až 30,52 miliardy USD.



Výsledky společnosti Meta ukazují na zpomalení digitálního reklamního průmyslu způsobené inflací. To oslabuje i konkurenty, jako Alphabet a Snap. Trh s digitální reklamou přitom zažíval několik desetiletí prudký růst, protože firmy využívaly sílu internetu k oslovení spotřebitelů.



Podnikání firmy Meta ohrožuje řada problémů. Patří mezi ně silná konkurence firem TikTok a .com na trhu s reklamou. Její tržby také zasáhly změny společnosti v oblasti ochrany osobních údajů v mobilním operačním systému iOS.



Počet uživatelů, kteří denně využívají alespoň jednu z aplikací skupiny, se zvýšil na 2,88 miliardy z 2,87 miliardy. Kromě a Instagramu firma vlastní také WhatsApp.



Akcie firmy dnes posílily o 6,6 procenta. Po ukončení oficiálního obchodování na burze ale v reakci na výsledky hospodaření klesají, odepisují si více než čtyři procenta, napsala agentura Reuters.