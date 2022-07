Jak se Meta přemístila z růstových do hodnotových ETF

Některé z dříve vysoce rostoucích růstových akcií nyní klesly tak hluboko, že se objevují i v hodnotových burzovně obchodovaných fondech. Investoři tak nyní mohou držet akcie, které byly dlouho spojovány s růstovým investováním, jako jsou mateřská společnost Meta, či PayPal. A naopak některá růstové ETF již tato jména nedrží.



Příkladem je hodnotové ETF iShares Russell 1000 Value (IWD) v hodnotě 52,2 miliardy dolarů. Meta je nyní jeho pátým největším holdingem a tvoří 1,7 % portfolia. Do fondu se připojily také a PayPal. Ale naopak růstové ETF USD iShares Russell 1000 Growth (IWF) za 60 miliard, kde Meta dříve představovala sedmý největší podíl, je nyní až na 39. místě podle velikosti podílu.



Jde o neobvyklý výsledek pravidelných rebalancí široce sledovaných indexů pod správou FTSE Russell. A překvapuje podobně jako hloubka poklesu cen akcií u skupiny těchto akcií, které byly kdysi miláčkem investorů vyhledávajících rychle rostoucí společnosti.



I když se změny na indexech provádí pravidelným jevem, je podle analytika Morningstar Ryana Jacksona vzácné, aby se umístily v první pětce. „Postavení některých z těchto nováčků dělá tuto rebalanci jedinečnou,“ říká. Podobná situace při rebalancování těchto akciových indexů velkých společností nastala v červnu 2020, kdy se akcie ze zdravotnictví přesunuly do hodnotové kategorie. Ale i tehdy činila největší váha nově příchozích pouhých 0,24 % indexu Russell 1000 Value Index.



Indexy od Russellu používají k určení toho, co tvoří hodnotovou akcii, poměr ceny k účetní hodnotě formy a pokles cen akcií Meta ji tak umístil do hodnotového území, kdy tyto akcie letos klesly o 50 %. Obdobně klesl o 68 % a PayPal o 58,8 %. Technologické akcie tak na tomto indexu nyní tvoří zhruba 9 % indexu, oproti 7,4 % před změnami.





„Je ale důležité si uvědomit, že IWD je stále relativně nízkoobrátkový fond a nepředstavuje to dramatickou změnu. Většina nových akcií je rozdělena mezi tento fond a IWF, jeho růstový protějšek. Takže i když bude IWD zahrnovat novou várku akcií, které investoři nemají tendenci považovat za „hodnotu“, měla by zůstat věrná svým výkonnostním vzorcům,“ říká Jackson.



Pět indexových fondů přímo sleduje Russell 1000 Value Index a v důsledku toho bylo touto změnou přímo ovlivněno, včetně ETF Vanguard Russell 100 Value (VONV) za 6,6 miliardy USD a Fidelity Large Cap Value Index (FLCOX) za 6,6 miliardy USD.



Tato rebalance by se mohla také přenést i do aktivně spravovaných fondů, protože jejich manažeři porovnávají svá portfolia s indexy Russellu a provádějí změny tak, aby se s těmito indexy srovnali. Jak Russell 1000 Growth, tak Russell 1000 Value jsou benchmarkem pro mnoho fondů nabízených velkými fondovými společnostmi, včetně Vanguard, T. Rowe Price a Fidelity Investments.



Russel Kinnel, ředitel výzkumu podílových fondů ve společnosti Morningstar, říká, že akcie společnosti Meta v poslední době kupovalo vícero hodnotových fondů. „Myslím, že jde spíše o zlevnění dané společnosti než o to, jestli se dostala na hodnotový index,“ říká. "Myslím, že některé fondy si ji přidají, protože je nyní v jejich benchmarku, zvláště ti, kteří se chtějí více zviditelnit, ale potřebovali zůstat věrní hodnotovému benchmarku."



Až donedávna jen málo hodnotových fondů vlastnilo velké podíly v Metě. Podle Morningstar Direct drží v této společnosti více než 3 % svých portfolií pouze osm velkých fondů.



Zdroj: Morningstar