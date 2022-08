Tržby Alibaby překonávají očekávání navzdory překážkám regulátorů

Alibaba překvapila lepším čtvrtletními příjmy poté, co se tento gigant elektronického obchodování snažil dostat na správný kurz uprostřed dohledu amerických i čínských regulátorů. Tržby dosáhly v uplynulém čtvrtletí 205,6 miliardy juanů oproti průměrnému očekávání 204 miliard juanů. Čistý zisk klesl o 50 % na 22,7 miliardy juanů. Akcie v pre-marketu v USA rostou o 7 %.



Upravený zisk na akcii kotovanou v USA klesl na 11,73 juanu z loňských 16,60, přesto překonal odhad trhu, který počítal s 10,33 juany. Upravený provozní zisk EBITDA klesl meziročně o 15 % na 41,11 mld. juanů, trh ale byl i zde nastaven na mnohem nižší laťku 34,19 mld. juanů. Upravená EBITDA marže klesla na 20 % z loňských 24 %, když analytici v průměru očekávali pokles až na 17,4 %. Zklamáním však byly výnosy cloudové divize, které skončily na 17,69 mld. juanů při odhadu 18,22 mld. juanů.

Alibaba se stále potýká s ekonomickým dopadem celostátních uzavírek souvisejících s Covidem a zpomalení ekonomiky v Číně. Její menší rival JD.com předbíhá Alibabu v růstu tržeb, zatímco nadějní konkurenti, jako je ByteDance a Pinduoduo, přetahují uživatele k sobě. Kromě toho řeší řadu problémů s regulátory. Ty se pohybují od antimonopolních pokut po vyšetřování daňových úniků, a vyvrcholily největším zaznamenaným porušením kybernetické bezpečnosti v Číně, které odborníci spojují s cloudovým byznysem Alibaby.



V USA Alibaba přibyla na rostoucím seznamu společností, které čelí vyřazení z amerických burz, protože Peking odmítl dovolit americkým úředníkům přezkoumat práci svých auditorů. Společnost nyní usiluje o primární kotaci v Hongkongu, která by jí umožnila oslovit více investorů z Číny a zároveň si zachovat svou kotaci na burze v New Yorku.



Alibaba, která kdysi byla nejhodnotnější společností v Číně, zaznamenala erozi své tržní hodnoty poté, co Peking před více než rokem zahájil nekompromisní zásah proti soukromému sektoru. Po zuřivém zásahu proti nejprominentnějším miliardářům v zemi učinil spoluzakladatel Alibaby Jack Ma významné ústupky k uklidnění Pekingu. Minulý týden vyšla zpráva, že se Jack Ma vzdá kontroly nad fintech větví Ant Financial a časem sníží svůj podíl v Ant na méně než 8,8 %. Ma v současné době vlastní 50,52 % hlasovacích práv ve společnosti Ant.

Zdroj: Bloomberg