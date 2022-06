Opětovná jednání o vstupu Ant Group na burzu naznačují polevování v čínském regulačním tažení, píše Bloomberg

Čínské regulační úřady začaly znovu zvažovat, zda povolit finančně technologické společnosti Ant Group vstup na burzu. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Zdroje počáteční fázi jednání o návratu k primární veřejné nabídce akcií (IPO) považují za známku toho, že regulační tažení Pekingu proti technologickým firmám polevuje. To před dvěma lety začalo právě zastavením IPO firmy Ant, které mělo být největší v historii. Peking ale zprávu agentury Bloomberg popřel.



Čínská komise pro regulaci akciových trhů (CSRC) zřídila tým, který má plán na IPO firmy Ant Group znovu vyhodnotit, uvedl jeden ze zdrojů. Firmu ovládá čínský milionář Jack Ma. Skupina Ant se k věci odmítla vyjádřit. Komise CSRC na zprávu reagovala konstatováním, že obnovení IPO společnosti Ant nijak neposuzovala ani se jím nezabývala. Regulační úřad sdělil, že podporuje vstup "oprávněných" platforem na burzu v Číně i v zahraničí.



Společnost Ant Group v listopadu 2020 plánovala rekordní IPO v objemu 37 miliard dolarů v Šanghaji a Hongkongu. Regulační úřady vstup firmy na burzu nečekaně zastavily jen několik dní před zahájením obchodování s jejími akciemi.



Média později informovala, že Ma doplatil na to, že se jako jeden z mála čínských podnikatelů odvážil veřejně sdělovat své názory na finanční regulaci. V říjnu 2020 vystoupil v Šanghaji s projevem, v němž obvinil finanční dohled z potlačování inovací.



V širším kontextu Peking ztratil trpělivost s přílišným vlivem technologických gigantů, jako je Alibaba, Ant či Tencent, uvedla zahraniční korespondentka televize CNN Selina Wangová. Rozsáhlá regulační opatření, zaměřená primárně na technologické firmy, se rychle rozšířila z antimonopolních opatření a z oblasti internetového obchodu do sektoru doučování, zabezpečení dat a internetového obsahu.



Společnost Ant Group od konce roku 2020 prochází rozsáhlou restrukturalizací, na jejímž konci se stane finančním holdingem. Podnik tak bude podléhat podobným kapitálovým požadavkům jako banky.



Zhruba třetinový podíl ve firmě Ant drží společnost Alibaba Group. Její akcie, které se obchodují na burze v New Yorku, si dnes před zahájením obchodování připisovaly bezmála 15 procent.