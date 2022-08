Roach: 4 % čínského růstu by byla zázrakem

Čínská vláda tento rok počítá s ekonomickým růstem 5,5 %, ale bude zázrak, když ekonomika poroste o 4 %. Pro CNBC to uvedl Steven Roach, který se dlouhodobě věnuje vývoji v čínském hospodářství a působil ve vedení .



Ekonom připomněl, že tempo růstu čínského hospodářství se již řadu let postupně snižuje. Nyní jej podle něj brzdí i „hloupá politika nulového covidu“. Následující půlrok sice může být o něco lepší kvůli polevujícím restrikcím, ovšem brzdou budou i nadále snahy o snížení zadlužení v realitním sektoru. Celkově jsou ale přínosem, protože v minulých letech tu na rovině dluhů docházelo „k excesům“.



Roach míní, že utahování monetární politiky, ke kterému přikročila řada centrálních bank, povede k útlumu ve světovém obchodu. Tento faktor se přitom ještě na čínské ekonomické aktivitě neprojevil, ale dá se čekat, že k tomu dojde. Je možné, že čínské vyhlídky správně reflektují klesající ceny ropy? Roach na tuto otázku odpověděl, že možné to je. A pokud by se čínské hospodářství prudce zvedalo, ropné trhy by vypadaly jinak.



Jaký manévrovací prostor má nyní čínská vláda na poli ekonomické politiky? Podle ekonoma jednoznačně preferuje silné tempo růstu, ale jsou věci, které stojí mimo kontrolu vlády a prezidenta. Příkladem může být právě zmiňované ochlazení v globálním obchodu. Čínský prezident pak podle ekonoma nezmění svou základní filozofii ohledně státních intervencí a omezování „dynamičtějších částí ekonomiky“. To znamená, že „dosažení růstu bude složité“.





Žádnou kontrolu vláda nemá ani nad demografickým vývojem, který bude zřejmě další brzdou v ekonomické aktivitě v budoucnu. To vše ale podle Roache neznamená, že by v této zemi nebyly investiční příležitosti. Podle některých názorů Čína nyní „není investovatelná“. Roach ale míní, že příležitosti jsou například v infrastruktuře či sektoru zdravotní péče a „některých segmentech e-commerce“. I když u internetových společností je namístě opatrnost kvůli zásahům vlády.



Na straně stimulace je podle Roache přístup vlády stále stejný – pokud jí je třeba, jsou zvýšeny investice do infrastruktury. Takový postup je podle ekonoma stále do určité míry ospravedlněn přesunem lidí z venkova do měst. Nicméně ten nebude trvat věčně a tento stimulační nástroj tak má své jasné limity. Těch ale v dohledné době podle experta dosaženo nebude.



Zdroj: CNBC, Youtube