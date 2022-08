Meme mánie – dějství druhé?

Růst popularity fundamentálně spíše slabších, ale na sítích populárních akcií, byl spojována s uzavíráním ekonomiky, lidmi sedícími doma, likviditou od centrálních bank a šeky od vlády. Nyní v podstatě všechny tyto faktory pominuly, ale meme akcie se již nějakou dobu těší další vlně zájmu. Pár poznámek.



Následující graf od The Daily Shot ukazuje, kam se od poloviny května pohnul celý americký trh, ony meme akcie a akcie společnosti Bed, Bath and Beyond (BBBY).





Zdroj: Twitter



Morningstar u BBBY píše o restrukturalizaci, divesticích, snaze zaměřit se opět na jádrovou činnost (vybavení domácností), odchodu ředitele firmy. To vše s tím, že firma nemá žádnou konkurenční výhodu. A pokud se podíváme na její výsledky, vidíme následující: Tržby klesají (jsou tu i ony divestice). Již na úrovni provozního zisku je firma roky v červených číslech. Za posledních 12 měsíců to platí i o provozním toku hotovosti, na úrovni volného cash flow (CF po investicích) je BBBY v záporu již léta.



To vše automaticky neznamená, že by akcie firmy nemohly být atraktivní, musely být nějakou sítěmi nafouknutou bublinou a podobně. Fundamentální profil je tu ale celkem jasný a The Daily Shot tuto společnost nepřekvapivě zahrnuje do grafu právě jako jednoho ze zástupců oněch meme akcií. Tedy akcií, které jsou intenzivně probírány na sociálních sítích a nakupovány retailovými investory, mnohdy z důvodu jakési rebelie proti krátkým pozicím institucionálních investorů. Kteří sází, či sázeli na další pokles cen akcií tažený nevalným fundamentem. Meme akcie obecně jsou pak považovány za značně riziková aktiva a jejich výkony tudíž indikátorem investičního sentimentu a postoje vůči riziku.



Podle grafu jsou meme akcie během posledních týdnů zpět ve velkém stylu. Může to souviset s úvahami, že to se zvedání sazeb už nebude tak razantní, protože inflační tlaky poleví, či již začaly polevovat. Úvah kolem meme akcií můžeme vymyslet celou řadu a také se tak děje. Zamíchány sem jsou i témata jako demokratizace financí a podobně. V jádru věci tu ale (snad) stále hovoříme o tom, zda je v těchto akciích skryta nějaká doposud neobjevená, či dokonce neprávem popíraná hodnota. Co BBBY?



Firma má kapitalizaci 1,84 miliard dolarů (viz i akcie malých firem, o kterých jsem tu psal včera). Volný tok hotovosti je nyní u BBBY v záporu, beta jako ukazatel rizika se blíží dvěma (tedy riziko značné). Podle mých hrubých kalkulací by kapitalizaci firmy ospravedlnil třeba následující scénář toku hotovosti patřícího akcionářům:





Podle mých výpočtů by tedy firma na ospravedlnění současné kapitalizace měla pro akcionáře do deseti let generovat více než 350 milionů dolarů ročně (pak růst o 5 % ročně). Poslední dnešní obrázek porovnává výkony BBBY a dvou zřejmě nejznámějších zástupců meme tématu:





Zdroj: Twitter