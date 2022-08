Dno ještě přijde, je čas na akcie silných firem, říká expertka z JH Investments

Emily Roland z JH Investments na Bloombergu hovořila o svém pohledu na další dění v ekonomice a na trzích. Podle ní ještě ekonomika, obchodované firmy a trhy pocítí další utahování monetární politiky americké centrální banky. Inflace je totiž stále hodně vzdálená od cíle ve výši 2 % a podle investorky to Fed bude mít těžké s dosažením hladkého přistání.



Na otázku týkající se atraktivity technologických firem investorka uvedla, že „ne s každou firmou v odvětví se nyní nakládá stejně“. Na trzích je v současné době opět znát poptávka po technologických společnostech nižší kvality, které nedosahují ziskovosti. Ona ale míní, že v době, kdy roste náklad kapitálu, je lepší se tomuto segmentu vyhnout. Lepších výsledků by naopak měly dosahovat akcie kvalitních společností se silným tokem hotovosti.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Podle Emily Roland se na trhu nyní šíří přesvědčení, že dna bylo dosaženo již v polovině června. Investoři se tak stále více obracejí k rizikovějším aktivům včetně kryptoměn. Příčinou jsou i lepší data přicházející z ekonomiky, ale podle expertky jde většinou o zpožděné indikátory a rozhodující by měly být ty předstihové. Ty podle expertky ukazují, že ještě přijdou problémy.

Investorka následně obdržela dotaz na signály, které přichází od firem jako či NVIDIA a které ukazují na znatelné zpomalení aktivity. Podle ní polovodiče ukazují reprezentativní obrázek toho, co se bude dít v celé ekonomice. Z investičního hlediska by to znamenalo, že ještě není čas na cyklické odvětví a firmy, je třeba počkat, až se dostaví skutečné dno a do té doby preferovat defenzivní část trhu.



Ohledně toho, která společnost je vlastně cyklická a která defenzivní, pak Roland zopakovala, že je čas na akcie silných firem s dobrou tvorbou hotovosti a vysokou návratností vlastního jmění a maržemi. Včetně schopnosti udržet si marže v prostředí, kde stále panují mzdové tlaky. „Ano, inflace klesá, ale stále se drží vysoko,“ řekla investorka, podle které to znamená budoucí tlak na marže a prostředí, ve kterém si lépe povedou firmy, které nebudou muset jít na trh pro nový kapitál.



Zdroj: Bloomberg, Youtube