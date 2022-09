Začátek týdne byl o energiích. Plyn s elektřinou korigují růst, ropa se vydává vzhůru

Start do nového týdne v Evropě poznamenal dopad vypnutí plynu Gazpromem. Prvotní šok však během dne vyprchával a negativní efekt na trhy se zmenšoval. Z hlavních akciových trhů momentálně obchoduje beze ztrát i tak pouze Londýn. Zbytek Evropy se drží více či méně v červeném a třeba DAXu zůstává velmi citelný, více než 2procentní pokles. V Americe se dnes kvůli svátku neobchoduje.

Zatímco evropské ceny plynu a elektřiny korigovaly masivní nárůst, ropa naopak během dne navyšovala zisky a obchoduje se asi o 3,5 procenta výš. Důležitým impulsem bylo snížení produkce, na kterém se dohodl OPEC+ pro říjen. Ačkoli tato možnost byla avizována, trh s ní úplně nepočítal. Nakonec jde o poměrně malé omezení o 100 kb/d, které pouze neguje nárůst naplánovaný na září. Jenže také je to signál, že rozšířený ropný kartel nechce pustit cenu na ještě nižší hladinu, poté co smazala červnový nárůst. Ropa přitom značně promlouvá do inflace. Třeba ostře sledovanou americkou inflaci už v červenci pohonné hmoty pomohly snížit a ještě větší efekt by měly mít za srpen. Pokud ovšem OPEC nepustí ropu dál pod 90, tento dezinflační efekt se rychle vyčerpá a s ním klesne i naděje, že Fed nebude tolik restriktivní.

Dluhopisům v Evropě se nedaří, přičemž v nárůstu výnosů se může zrcadlit očekávané zvýšení sazeb ECB na čtvrtečním zasedání. Euru však ani vyšší výnosy nestačily k obraně vůči postupujícímu dolaru. Společná evropská měna sice opustila denní minima, ale dostává se jen na 0,9920. Koruna dnes ustoupla vůči euru k 24,60.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6083 0.2986 24.6434 24.5096 CZK/USD 24.8030 0.3946 24.8600 24.6920 HUF/EUR 404.3012 0.5917 405.0236 401.1133 PLN/EUR 4.7180 -0.0459 4.7449 4.7161

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 6.8796 0.3967 6.8942 6.8403 JPY/EUR 139.4130 -0.0817 139.6616 138.6920 JPY/USD 140.5465 0.2493 140.6580 140.1200

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8619 -0.3417 0.8659 0.8615 CHF/EUR 0.9731 1.1613 0.9756 0.9711 NOK/EUR 9.8869 -0.8683 9.9810 9.8792 SEK/EUR 10.7181 -0.1807 10.7648 10.7079 USD/EUR 0.9919 -0.3331 0.9944 0.9878

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4708 -0.2258 1.4767 1.4678 CAD/USD 1.3139 -0.2430 1.3173 1.3130