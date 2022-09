Novou britskou premiérkou bude Lizz Trussová, svými hlasy překonala Rishiho Sunaka

Novou britskou premiérkou se stane Liz Trussová (47), která byla zvolena šéfkou Konzervativní strany. Svůj hlas jí odevzdalo 81.326 konzervativců. Její oponent Rishi Sunak získal 60.399 hlasů. Královna Alžběta II. novou šéfku vlády jmenuje do funkce v úterý na skotském zámku Balmoral. Libra se drží na stabilní úrovni poblíž 1,15 dolaru, což je blízko nejnižší hodnoty od března 2020.

Trussová v krátkém projevu po dnešním oznámení výsledků vnitrostranických voleb poděkovala "svému příteli" a končícímu premiérovi Borisi Johnsonovi. Ten se v reakci na dlouhotrvající krizi důvěry veřejnosti i spolustraníků v jeho osobu rozhodl v červenci odejít z funkce.



"Budu vládnout konzervativně. Prosadím odvážný plán snížení daní, který přinese růst naší ekonomice. Vyřeším krizi cen energií," prohlásila Trussová. Slíbila také "velké vítězství" Konzervativní strany ve volbách v roce 2024.



Trussová a Sunak se o přízeň konzervativců ucházeli celé léto, kdy cestovali napříč Británií a setkávali se s členy strany. "Naši dva skvělí kandidáti podstoupili 14 hodin rozhovorů a odpověděli na více než 600 otázek," řekl Andrew Stephenson, místopředseda Konzervativní strany, než na pódium uvedl předsedu konzervativního Výboru 1922 Grahama Bradyho, který oznámil výsledky hlasování.



Do funkce Alžběta II. Trussovou uvede v úterý ve 14:30 SELČ na Balmoralu. V Británii je nicméně už od doby vlády královny Viktorie v 19. století zvykem, že noví premiéři jsou uvedeni do funkce v Buckinghamském paláci. Změna místa pravděpodobně vyvolá další spekulace o zdravotním stavu šestadevadesátileté královny, která v posledních měsících kvůli zdravotním obtížím odřekla účast na několika veřejných akcích, uvedl analytik BBC Sean Coughlan.



Panovnice v úterý nejprve oficiálně odvolá z funkce Borise Johnsona a poté povolá Trussovou, které se zeptá, zda je připravena sestavit vládu. Je zvykem, že končící předseda vlády před cestou ke královně pronese projev před premiérským sídlem v Downing street.

Premiér Petr Fiala (ODS) popřál Liz Trussové mnoho úspěchů v její nové roli britské premiérky a šéfky tamní Konzervativní strany. Fiala věří, že Británie bude dál cenným spojencem Česka a Evropské unie. Předseda vlády to dnes uvedl na svém twitterovém účtu.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) věří v ještě lepší bilaterální vztahy, Trussovou by rád uvítal v Praze. Lipavský na twitteru označil Trussovou za svou dobrou přítelkyni a připojil společnou fotografii z její květnové návštěvy Prahy v roli šéfky britské diplomacie. "Již nyní máme s Británií skvělou bilaterální spolupráci. Těším se, že ji ještě vylepšíme!" uvedl. Trussovou by jako předsedkyni vlády rád uvítal v Praze. Britská premiérka dostane pozvání na říjnový neformální unijní summit na Pražském hradě.



Plány a výzvy nové premiérky

Mezi palčivé výzvy, kterým musí Trussová čelit, patří revitalizace zdravotního systému po pandemii, překonání nespokojenosti a stávek v sektorech, jako je vzdělávání a doprava, a zvládnout napjatý vztah s Evropskou unií, který by mohl přejít do obchodní války. Vedle toho skotská národní strana Nicoly Sturgeonové v Edinburghu požaduje referendum o nezávislosti, čímž hrozí rozpad Spojeného království.



Bezprostřední prioritou ale bude rychlé upřesnění plánů, jak pomoci domácnostem s prudce rostoucími účty za energii, které mají letos v zimě dosáhnout trojnásobku loňské úrovně. Během prvního měsíce ve funkci přislíbila nouzový rozpočet.



Trussová také slíbila, že Britům pomůže zrušením navýšení národního pojištění o 1,25 procentního bodu a snížením zelených poplatků za energii a daně ze mzdy, čímž domácnost ušetří v průměru 150 liber ročně. Přesto odmítla sdělit podrobnosti o tom, jak pomůže důchodcům a lidem s nejnižšími příjmy, s tím, že to bude muset oznámit nový ministr financí. Tím pravděpodobně bude Kwasi Kwarteng, který je dlouholetým spojencem Trussové.

Mezi další přísliby, které Trussová učinila, patří zrušení plánovaného zvýšení korporátní daně na příští rok na 25 % z 19 % a slib nezavádět žádné nové daně a vyloučit jakékoli nové neočekávané daně z energetických zisků na financování pomoci domácnostem, a to i přesto, že analýza ministerstva financí odhaduje, že tento sektor si v příštích dvou letech zapíše nadměrné zisky ve výši až 170 miliard liber.



Její plány však vedly k varováním jejího oponenta Sunaka a ekonomů, že tím hrozí další zvyšování inflace, která je již nyní na čtyřicetiletém maximu. Vzhledem k tomu, že požadavky na veřejné finance rostou a Trussová vylučuje nové daně, bude se pravděpodobně muset opřít o další dluhy, aby mohla své sliby ufinancovat. Sunak její plány označil za „fantasy ekonomiku“.



Na mezinárodní scéně se Trussová bude muset potýkat s dohodou o brexitu, která se týká Severního Irska, a se zhoršujícími se vztahy Spojeného království s Evropskou unií v důsledku jejího vlastního návrhu zákona, který má dohodu o brexitu přepsat. Řekla, že bude i nadále zastávat tvrdý postoj vůči Rusku kvůli invazi na Ukrajinu a slíbila, že zakročí proti čínským investicím ve Spojeném království.



Investoři budou také sledovat postup jejích návrhů na revizi mandátu Bank of England a britského finančního regulátora, a slibu, že do konce roku 2023 zruší veškerou regulaci EU, včetně pravidel Solvency II a MiFID II.



Zdroj: ČTK, , Bloomberg