Poprvé za generaci. Světové dluhopisy v medvědím trhu, tandemový seskok bourá zaběhlou strategii

Poprvé za generaci se do medvědího trhu propadly globální dluhopisy. Index vládních a firemních dluhopisů investičního stupně The Bloomberg Global Aggregate Return Index ztratil na svoje vrcholy z roku 2021 už více než 20 %, což naplňuje nejčastěji užívanou definici medvědího trhu. Dluhové instrumenty jsou pod tlakem centrálních bank, které jsou odhodlány potlačit inflaci i za cenu recese.

„Počítám, že táhnoucí se býčí trh v dluhopisech, který začal v polovině osmdesátek, se chýlí ke konci,“ uvedl podle Bloombergu Stephen Miller, který se pevným výnosem zabývá právě od zmíněné doby. „Výnosy se na historické úrovně, které jsme tu měli jak před, tak během pandemie, nechystají vrátit,“ podotkl.

Vysoká inflace, se kterou se svět v současnosti potýká, znamená, že centrální banky nebudou ochotné sáhnout k tak extrémním stimulům, které pomohly sundat výnosy amerických státních dluhopisů pod 1 procento. Končí tak čtyři dekády trvající býčí trh v dluhopisech. Pro investory je situace o to složitější, protože dluhopisy a akcie klesají paralelně: Dluhopisový ukazatel postavený Bloombergem ztratil letos 16 procent. Index globálních akcií MSCI ještě víc.

Tandemový seskok obou těchto tří aktiv rozbourává strategii, která byla posledních 40 a více let pilířem investičních strategií. Jde o klasické portfolio 60/40, ve kterém jsou investice do akcií a dluhopisů zastoupeny zhruba v tomto poměru. Jeho americký ukazatel ale letos klesá o 15 procent a letošek by pro něj mohl být nejhorším od roku 2008.

Nejvíce byly letos zasaženy evropské dluhopisy, protože ruská invaze na Ukrajinu poslala nahoru ceny zemního plynu. Asijské trhy utrpěly méně. Pomohly jim čínské bondy, kterým pomáhá volnější měnová politika tamní centrální banky, jež se snaží nastartovat čínskou ekonomiku.

Ve velké části světa ale probíhá přechod od dosud nevídané monetární podpory k nejprudšímu zvedání sazeb od 80. let, a to z trhů vysává likviditu, upozorňuje . Obzvláště tvrdé zhoršování likvidní situace pozorovali analytici této americké banky právě na dluhopisových a měnových trzích, které je také trvalejšího rázu. Medvědí momentum v dluhopisech se podle nich přibližuje extrémním hodnotám.

Zpět do šedesátek?

Ekonomická i politická realita, se kterou se teď investoři potýkají, připomíná v mnoha ohledech medvědí dluhopisový trh, který začal v druhé polovině 60. let. Tehdy náhle skončilo období nízké inflace a nezaměstnanosti. Když inflace v 70. letech zrychlila, poskočily nahoru referenční dluhopisové výnosy, a když tehdejší předseda Fedu Paul Volcker zvýšil sazby na 20 %, dorazily v roce 1981 na skoro 16 %.

Powell se ve snaze podpořit svůj jestřábí postoj minulý týden v Jackson Hole na 80. roky odvolával. Swapové trhy nyní započítávají do cen skoro 70% šanci, že Fed za více než tři týdny zvýší sazby potřetí za sebou o tři čtvrtě procentního bodu. Svižné zvedání sazeb v Jackson Hole signalizovali i jiní centrální bankéři od Evropy po Jižní Koreu a Nový Zéland.

Investoři do pevných výnosů mají navzdory rostoucím výnosům o vládní dluh pořád zájem. Zcela totiž nezmizela očekávání, že pokud hospodářský útlum pomůže ochladit poptávku, centrální bankéři budou muset změnit kurz. Opční trhy v USA pořád počítají s přinejmenším jedním snížením o čtvrt procentního bodu v příštím roce.

„Současný trend bych necharakterizoval jako nový trvalejší medvědí trh v dluhopisech, ale spíše jako nutnou korekci po období neudržitelně ultranízkých výnosů,“ uvedl Steven Oh ze společnosti PineBridge. „Naše očekávání je takové, že výnosy zůstanou podle dlouhodobých historických měřítek na nízké úrovni a rok 2022 bude v současném cyklu výnosů desetiletých dluhopisů pravděpodobně představovat vrchol.“

Určitou hodnotu ve vládních dluhopisech začíná pozorovat společnost Schroders v Sydney. „V ne tak vzdálené budoucnosti nastane ochromující příležitost kupovat bondy, neboť centrální banky nám garantují globální recesi,“ uvedla její manažerka aktiv v pevných výnosech Kellie Wood.