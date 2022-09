České dráhy, a.s. (IČ 70994226)





Společnost České dráhy, a.s. zveřejňuje pololetní zprávu Skupiny ČD, a.s. za rok 2022.



Pololetní zpráva Skupiny ČD za rok 2022 je k dispozici na následujících odkazech:



http://www.ceskedrahy.cz/assets/pro-investory/financni-zpravy/pololetni-zpravy/pololetni_zprava_skupiny_cd_2022.pdf

http://www.ceskedrahy.cz/assets/pro-investory/financni-zpravy/pololetni-zpravy/cd_group_interim_report_2022.pdf

(komerční sdělení)