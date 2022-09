Inflační data spustila masivní úterní výprodej

Dnešní obchodování bylo ve znamení zmařených pozitivních očekávání. Ještě před otevřením amerického trhu panovala poměrně dobrá nálada a optimismus, že dnešní inflační data dopadnou dobře, ovšem po jejich zveřejnění (hodinu před samotným otevřením trhu) se vše dramaticky změnilo. Levnější benzín totiž k nižší inflaci nepomohl, a tak nic nenaznačuje obrat v jestřábí politice FEDu. Trhy tak během dneška ztratily v podstatě veškeré růsty z předešlých pěti obchodních dní. Zdá se, že investorům začíná docházet, že centrální bankéři zkrátka neotočí kormidlem směrem k dalšímu "zadlužování", neboť mají oprávněný strach spíše z inflace než z krátkodobého poklesu kapitálového trhu. Pokud by s ní přestali nyní bojovat a trhům na krátko pomohli, následky by mohly být mnohem více zničující. Nejde však o katastrofu, pokud se podaří situaci včas vyřešit. Navíc díky poklesu trhu je aktuální ocenění opět mnohem lákavější pro dlouhodobý vstup do pozic. I tak je třeba mít na paměti, že zdaleka není vyhráno a proto své nákupy rozkládat v čase - obzvláště pak v časech jaké máme nyní.

Nejvíce dnešní propad zasáhl technologický sektor (Apple -5,9 %, Alphabet -5,9 %, -9,5 %, AMD -9 %, Meta (dříve Facebook) -9,4 %, -5,5 %). Ovšem pokles byl plošný a neubránil se mu žádný z hlavních sektorů americké ekonomiky.

Díky růstu výnosů na amerických dluhopisech se pak propadu neubránilo ani zlato (-1,3 %), které se v závěru amerického obchodního dne pohybovalo na úrovni 1702,7 USD za trojskou unci.