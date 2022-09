Míra inflace v EU v srpnu vystoupila na rekordních 10,1 %. V Česku je pátá nejvyšší

Míra inflace v Evropské unii v srpnu vystoupila na rekordních 10,1 procenta, zatímco v červenci činila 9,8 procenta. Ve své konečné zprávě to dnes oznámil statistický úřad Eurostat. V České republice míra inflace o dvě desetiny procentního bodu klesla, s hodnotou 17,1 procenta je ale pátá nejvyšší v unii.



V eurozóně inflace vystoupila na 9,1 procenta z červencových 8,9 procenta, potvrdil Eurostat svůj předběžný údaj zveřejněný před dvěma týdny. Loni v srpnu byla míra inflace výrazně nižší, v eurozóně činila tři procenta, v celé EU pak 3,2 procenta.



Nejnižší inflaci měla v srpnu Francie, a to 6,6 procenta, dále Malta (7,0 procenta) a Finsko (7,9 procenta). Naopak nejvyšší zůstává inflace v trojici pobaltských států - v Estonsku činila 25,2 procenta, v Lotyšsku 21,4 procenta a v Litvě 21,1 procenta.



Výrazně se zvyšují ceny i v Maďarsku, kde míra inflace vystoupila na 18,6 procenta. To je výrazný skok proti červenci, kdy byla na 14,7 procenta. Maďarsko tak odsunulo na pátou příčku Českou republiku, která se v minulých měsících držela na čtvrtém místě.





Ve srovnání s červencem se roční míra inflace ve dvanácti členských zemích EU snížila, ve zbylých patnácti vzrostla. V eurozóně k inflaci nejvíce přispěly energie, a to podílem 3,95 procentního bodu. Následovaly potraviny, alkohol a tabák (+2,25 bodu), služby (+1,62 bodu) a neenergetické průmyslové zboží (+1,33 bodu).