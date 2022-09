Rozbřesk: Jak daleko jsme od vrcholu inflace? Eurodolar u parity přes výprodej akcií i dluhopisů

Inflace nás v posledních dvou měsících překvapovala vesměs nižšími výsledky - v srpnu meziroční dynamika dokonce lehce poklesla ze 17,5 na 17,2 %. Do značné míry je to ovšem důsledek pozdějšího navyšování ceníků energetických společností, než jsme očekávali my i celý trh. I proto jsme jen v čase posouvali dosažení inflačního vrcholu směrem ke konci roku. Co teď ovšem udělá s inflací zavedení stropů na ceny plynu (3 Kč za KWh) a elektřiny (6 Kč za KWh) od listopadu tohoto roku?



Výsledek se odhaduje vzhledem k většímu počtu tarifů a typů zákazníků složitě. Zdá se však, že v srpnu většina společností nabízejících domácnostem plyn a elektřinu byla se svými základními tarify viditelně pod navrhovanými cenovými stropy. Navyšování základních tarifů by tedy mělo ještě inflaci ke konci roku posunout výše. Jen vrchol bude o něco níže, než jsme očekávali a pravděpodobně se nepřiblíží původně očekávaným 20 %.

Z pohledu centrální banky to však tak jako tak v tuto chvíli mnoho nemění. Holubičí většina v obměněné bankovní radě nevnímala jako ústřední problém energetickou inflaci, protože věří, že si s ní ekonomika sama poradí skrze ochlazení poptávky. Důležitější jsou pro ni proto poslední čísla z reálné ekonomiky (maloobchod, průmysl), která víceméně potvrzují narativ o hospodářském poklesu ve třetím kvartále. Pokles to může být menší, než ČNB očekávala, a provází ho také rychlejší růst mezd - tato pozitivní překvapení však zatím podle nás nejsou dostatečně velká na to, aby vedla obměněnou bankovní radu k zvyšování úrokových sazeb.



Může něco mentální nastavení holubic v ČNB ještě změnit? Možná nakonec rostoucí tlak na českou korunu, která se ve světle rychlého zvyšování úrokových sazeb v eurozóně i v USA bude muset vypořádat s rychle se zužujícím úrokovým diferenciálem. Devizové rezervy centrální banky jsou stále vysoké, ovšem za poslední půl rok se výrazně ztenčily - odhadujeme, že ČNB do konce srpna použila na obranu koruny přes 25 miliard eur.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna osciluje bez výraznějších impulsů v okolí 24,50 EUR/CZK. Možná až překvapivě není pod výraznějším tlakem ve chvíli, kdy na globálních trzích probíhají další výrazné synchronizované výprodeje na akciových i dluhopisových trzích. Výrobní ceny za srpen pravděpodobně dál lehce zvolní, to ale pro korunu nebude výraznější impuls.



Eurodolar

Ačkoliv na akciových a dluhopisových trzích se dějí věci, tak na eurodolarovém trhu je klid. Měnový pár se stále obchoduje v blízkosti parity s tím, že trh včera nevyrušila ani zajímavá makrodata z USA.

Dnes odpoledne bude trh sledovat především výsledek průzkumu od Univerzity z Michiganu mezi americkými domácnostmi a především to, kam se pohnula dlouhodobá inflační očekávání.



Akcie

Obchodování v zámoří bylo včera opět ovlivněno makrodaty. Nejvíce na to konto utrpěly technologické společnosti a index Nasdaq propadl o 1,4 %. Společnost Adobe představila neutrální sadu výsledků, zároveň ale rozzlobila investory svou drahou investicí do společnosti Figma, kterou kupuje za 20 miliard USD. V době, kdy valuaci technologických společností ovlivňují negativně rostoucí úrokové sazby, je takto vysoká investice považována evidentně za neuváženou. Adobe tak propadla o 16,9 %. Společnosti podnikající v železniční přepravě Union Pacific a Norfolk Southern přidaly nakonec pouze 0,2 %, resp. 0,3 % poté, co se podařilo dojednat s odbory kompromis, který zabránil potenciální stávce.