Jan Bureš: Srpnová inflace překvapivě poklesla, kdy dosáhneme vrcholu?

Inflace v srpnu zůstala překvapivě za očekáváním a meziměsíčně vzrostla pouze o 0,4 %, zatímco meziroční dynamika zpomalila z 17,5 % na 17,2 %.

Meziměsíčně růst cen pokračoval prakticky napříč všemi kategoriemi až na dopravu, kde se podle očekávání výrazně snížily ceny pohonných hmot (-10 %). Překvapil nás ale opět mírnější nárůst cen energií pro domácnosti - plyn o 1,0 % a elektřina o 0,7 %. O poznání výraznější zdražení by nás mělo čekat pravděpodobně v září, a to jednak v důsledku změn ceníků a současně také kvůli končícím fixacím.



Velký otazník ovšem visí nad tím, zda a jakým způsobem mohou být později v průběhu podzimu zastropovány ceny energií pro domácnosti. Pokud by ceny nebyly nijak zastropovány, mohla by se inflace ke konci roku dostat skutečně do rozmezí 19-20 procent s tím, že ji stále ve větší míře budou táhnout ceny energií a potravin a naopak budou odeznívat příspěvky nájemného a pohonných hmot (viz graf). V případě zastropování bude vrcholu pravděpodobně dosaženo dříve v průběhu září nebo října, a to na výrazně nižších úrovních (v závislosti na podobě mechanismu).







Celkově srpnová čísla zůstala pod odhadem trhu i naším odhadem (18,1 %) a také viditelně zaostávají za poslední prognózou ČNB (19,3 %). I když je to do značné míry důsledek pozdějšího než očekávaného navyšování cen energií pro domácnosti, slabší inflační čísla pravděpodobně jen podpoří holubičí většinu v ČNB v rozhodnutí ponechat úrokové sazby beze změny.