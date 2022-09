Výhled na ether po upgradu Merge ukazuje na rizika ještě většího poklesu

Fanfáry o změně blockchainu etherea ještě nedozněly, ale na zastavení poklesu na etheru nestačí. Od té doby, co se jeho komerčně nejdůležitější digitální účetní kniha upgradovala, aby snížila spotřebu energie, klesl o 10 %. A nyní výprodej na etheru vykresluje technické formace, které ukazují na ještě větší riziko poklesu.



Druhá největší virtuální měna od poloviny června rostla v očekávání softwarové aktualizace známé jako Merge, ale to už je teď passé, změna je dokončená. Za letošek se ether propadl o nějakých 63 %, přičemž šlo o velmi smutné období pro kryptoměny obecně. Navíc se nyní mnoho aktiv, kryptoměny nevyjímaje, chvěje před pravděpodobně dalším velkým zvýšením úrokových sazeb Fedem na středečním zasedání.





Regrese



Ether klesl pod druhou standardní odchylku regresního kanálu zakresleného od svých červnových minim. To podle technické analýzy naznačuje návrat ke třetí směrodatné odchylce na úrovni asi 1 250 USD. Pokud tato podpora selže, je další metou 1 000 USD.





Praskání podpory



Cena etheru se už pozoruhodnou dobu drží kolem 1 800 USD, což indikují vodorovné pruhy, které zachycují, kolik času tento token strávil na konkrétních úrovních. Ty se ale nakonec staly stropem, který je těžké prolomit, a od té doby klesl pod zónu podpory kolem 1 340 USD. Pro technické analytiky představuje narušení podpory vyšší riziko dalších pádů.





Bod maximální bolesti



Údaje o opcích z Deribitu ukazují vysoký počet nesplacených put a call kontraktů na ether se strike cenou na konci září ve výši 1 000 USD, resp. 2 000 USD. To naznačuje, že tyto úrovně definují rozsah pro trading ethera. Nicméně býci hledající záblesk naděje mohou najít útěchu z takzvaného bodu maximální bolesti, který tyto sázky na opce implikují. Ten je součástí kontroverzní teorie, podle které upisovatelé opcí (často finanční profesionálové) vydělávají více peněz než kupující opcí. Argumentem je, že cena aktiva se bude pohybovat k úrovni, kde tvůrci opcí dosahují největšího zisku – tedy tam, kde vyprší největší počet opcí. Podle údajů Deribitu se tento bod maximální bolesti nachází kolem 1 600 USD.

Zdroj: Bloomberg, CoinMarketCap

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.