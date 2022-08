Bitcoin se propadl na třítýdenní dno, ether ho svou výkonností masivně překonává. Proč?

Bitcoin se dnes propadl na třítýdenní minimum, klesl pod 21.500 USD (přes 525.000 Kč). Později část ztrát smazal. Důvod poklesu bitcoinu a dalších kryptoměn na počátku evropského obchodování nebyl podle agentur bezprostředně jasný. Od červnového dna si už bitcoin připsal desítky procent, ether ho ale svou výkonností masivně překonává.

Kolem poledne SELČ bitcoin podle údajů na specializovaném webu CoinDesk odepisoval za posledních 24 hodin asi 7,6 procenta a pohyboval se kolem 21.750 dolarů. Dříve se propadl až na 21.488,30 dolaru. Na maximu téměř 69.000 USD se bitcoin ocitl loni v listopadu.

Druhá největší kryptoměna ethereum ve stejnou dobu odepisovala 6,2 procenta na 1738 dolarů.

Celkově je ale ether od června, kdy dorazil na dno 880.93 USD, vyšší o 100 procent a bitcoin tak masivně překonává. Bitcoin je za stejnou dobu k dnešní ceně zatím vyšší o zhruba 31 procent, ukazují data CoinDesk. Na dno dorazil rovněž 19. června, kdy posadil až na 17.601 USD.

Vývoj bitcoinu za poslední rok..

...a vývoj etherea:

Rozdíl ve výkonnosti obou dvou kryptoměn má podle CNBC jeden důvod: obrovské vylepšení blockchainu pro ethereum. Dojít k němu má po mnoha odkladech 15. září a síť etherea se po tomto zvaném The Merge stane podle proponentů této změny rychlejší a bude mít lepší efektivitu z pohledu energií.

„Nadcházející The Merge u etherea je nyní ve světě krypta největším příběhem. Je to vysvětlení, proč se bitcoin ethereu v posledním měsíci dívá na paty,“ uvedl pro CNBC Antoni Trenchev, zakladatel platformy pro trading kryptoměn Nexo.

Bitcoin i ether ale pořád na svoje historická maxima ztrácejí přes 60 procent. Pronásledují je série problémů s likviditou, bankroty i neúspěšné projekty. Od poloviny listopadu, kdy byl trh na vrcholu, se jeho hodnota snížila o skoro dva biliony dolarů.

Nynější rally na etheru je nicméně prudká. Jeho cena se v rámci dvou měsíců zvedla na dvojnásobek a podle analytika Jacoba Josepha by mohla pokračovat dál. Na určitý odpor prý může narazit kolem úrovně 2000 USD.

Podle Trencheva má i tato rally svoje rizika. Případné další zpoždění aktualizace blockchainu by podle něj mohlo odnést podstatnou část vzestupu, který tato kryptoměna od poloviny července zažila. Vyloučit nelze ani vybírání zisků. Samotná The Merge, jakkoli úspěšná, by pak mohla být fenoménem typu "buy the rumour sell the news".

Zdroje: CNBC, ČTK, CoinDesk

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.