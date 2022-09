Bitcoin se vrátil nad 20.000 USD. K růstu přispívá i slabší dolar

Bitcoin dnes obnovil růst a jeho cena se zhruba po týdnu vrátila nad 20.000 USD, ukazují záznamy na specializovaném webu CoinDesk. Podle analytiků přispívá k růstu ceny nejznámější kryptoměny zejména pokles kurzu dolaru k hlavním světovým měnám. Dolarový index, který měří výkonnost dolaru ke koši měn, dnes ráno ztrácel zhruba 1 procento.



Kolem 15:00 SELČ se bitcoin prodával za 21.044 dolarů, a za posledních 24 hodin tak vykazoval růst o 9,8 procenta. Kryptoměna ether přidávala 5,9 procenta na 1717 USD. Celková hodnota trhu s kryptoměnami se během dne vrátila nad 1 bilion dolarů. Navzdory růstu jsou ale obě kryptoměny hluboko pod svými maximy - bitcoin se loni na podzim dostal nad 68.900 dolarů, ether nad 4800 USD.

Výkonnost bitcoinu za poslední rok:

Bitcoin je největší kryptoměnou z hlediska tržní hodnoty, ether je druhý největší. Zvyšují se ale i ceny menších kryptoměn, jako je XRP nebo cardano či solana.

Bitcoin je velice těsně korelován s americkými akciovými trhy a má tendenci růst, když rostou akciové indexy. Od června se pohyboval v koridoru 18.000 až 24.000 a nedokázal zatím tento trend prolomit. Podle Vijaye Ayyara, viceprezidenta burzy kryptoměn Luno, by nicméně dnešní rally mohla být „medvědím retestem“ ceny 22.500 až 23.000 dolarů. „Neboť dokud tuto přesvědčivě úroveň neprolomí a nezavře nad ní, budu se i nadále domnívat, že to je medvědí rally", ve které by mohl nastat další pokles, uvedl podle CNBC.

Účastníci trhu se domnívají, že k růstu cen bitcoinu a dalších kryptoměn teď není žádný zvláštní důvod kromě relativně příznivější nálady, která teď na trzích panuje. Na jedné straně oslabuje dolar, na straně druhé se zvyšují ceny čínských akcií.



Pokud kryptoměny udrží zisky až do nedělního večera, bude mít bitcoin za sebou druhý týden cenového růstu v řadě. Zároveň to pro něj bude nejlepší týden za poslední měsíc. Na rozdíl od měnových či akciových trhů se s kryptoměnami dá obchodovat i o víkendu.



Cenovou kolísavost u kryptoměny ether by o víkendu mohla zesílit nadcházející aktualizace softwaru. Nastat by měla někdy mezi 10. a 20. zářím, přesné načasování zatím není jasné. Radikálně by se pak měl změnit způsob, jakým se zpracovávají transakce, od změny se očekává i snížení spotřeby energie. Některé kryptoměnové burzy v době aktualizace pozastaví vklady a výběry etheru.

Zdroje: ČTK, CNBC

Disclaimer:

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.