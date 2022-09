Aktualizace ethereum dokončena, spotřeba energie klesne o 99,95 %

Blockchain ethereum dokončil významnou aktualizaci softwaru, oznámil dnes na twitteru jeho tvůrce a spoluzakladatel Vitalik Buterin. Cílem aktualizace, označované anglickým slovem merge (spojení), je výrazně snížit spotřebu energie. Ta klesne o 99,95 procenta. Část odborníků ale změnu hodnotí skepticky a hovoří o větší centralizaci.



"A máme hotovo!" napsal Buterin. "Pro ekosystém etherea je to velká chvíle," dodal tento mladý Kanaďan ruského původu. Blockchain je decentralizovaná databáze, která zajišťuje transakce s příslušnou kryptoměnou.

And we finalized!



Happy merge all. This is a big moment for the Ethereum ecosystem. Everyone who helped make the merge happen should feel very proud today.

Aktualizace změní způsob, jakým se provádějí transakce na blockchainu etherea a jak se vytvářejí takzvané tokeny, tedy jednotlivé digitální mince. Ty se v tomto případě nazývají ether a mezi kryptoměnami jsou co do objemu druhé nejrozšířenější po bitcoinech."Očekávali jsme, že i po aktualizaci bude ethereum nadále korelovat s bitcoinem. To se také stalo. Některé vlastnosti se nyní změnily, a co to udělá s hodnotou etherea se ukáže až časem," uvedl šéf společnosti 2bminer.com Jakub Hlavenka.Cena etherea se po dokončení aktualizace příliš nezměnila. Nejprve vykazovala mírný růst, krátce po 13:00 SELČ se ale pohybovala kolem 1585 dolarů a za posledních 24 hodin vykazovala pokles o jedno procento. Zůstává přitom hluboko pod maximem z loňského listopadu, kdy vystoupila nad 4865 dolarů . Výrazně pod svými maximy jsou i další kryptoměny, včetně bitcoinu.

Vývoj ceny etherea za posledních 12 měsíců:

Zdroj: coinmarketcap.com



"Podle našeho názoru je to významný okamžik, jenž povede k tomu, že ether si po určitou dobu povede lépe než širší trh kryptoměn," uvedl podle agentury Reuters šéf londýnské obchodní společnosti BCB Group Richard Usher.



Ethereum tak nyní přechází ze systému "proof of work" (prokázání práce), ve kterém počítače náročné na energii ověřují transakce řešením složitých matematických úloh, k systému "proof of stake" (prokázání vlastnictví). V něm jednotlivci a firmy vystupují jako ověřovatelé a používají své ethery jako zástavu ve snaze získat nové tokeny.



"V našem týmu 2bminer.com vidíme jednu hrozbu. Neexistuji už těžaři, a to znamená, že se sníží výdaje za získání coinů ethereum. Ze začátku může být "proof of stake" pro ověřovatele zajímavé v tom ohledu, že dělají něco pro síť, ale odměna je relativně nízká. To může mít za následek redukování malých ověřovatelů. Nakonec v síti můžou zůstat jen ti největší, a tím se naruší suverenita etherea," spekuluje Hlavenka



Určité obavy dal najevo také nezávislý expert na kryptoměny a blockchainy Igor Pauer. "Náklad na vytvoření vlastního validátoru sítě, což je obdoba dřívějšího těžení, je nyní 32 ethereum (zhruba 52.000 USD nebo 1,2 milionu Kč). Tuto částku si málokdo může dovolit, tím pádem tendence k další centralizaci sítě je tedy zjevná," myslí si Pauer.