Škodí smartphone vašemu portfoliu? Způsob obchodování může ovlivnit, jak investujete

Chytrý telefon má dnes snad každý a v mnoha ohledech nám změnil život k lepšímu. Držíme krok s nejnovějšími zprávami, máme přístup k zdánlivě neomezenému množství informací a jsme ve spojení se svými blízkými bez ohledu na to, kde se nacházejí. Jaký vliv ale může mít na naše finanční rozhodnutí obchodování pomocí smartphonu?

Nedávný výzkum zjistil, že rozhodnutí, která děláme na našich chytrých telefonech, nejsou stejná jako ta, která bychom dělali na našich počítačích. A jak se ukazuje, možná bychom se všichni měli naše chytré telefony raději používat jen na sociální média a videohovory.



Investiční a obchodní chování na chytrém telefonu



Tým výzkumníků zkoumal obchodní chování drobných investorů a hledal rozdíly v obchodech provedených na chytrém telefonu oproti obchodům na osobním počítači. Na měsíční bázi se zabývali obchodní aktivitou každého investora napříč platformami. Výsledky naznačují, že pravděpodobnost nákupu rizikovějších aktiv a dohánění minulých výnosů byla vyšší u obchodů uskutečněných pomocí chytrého telefonu než na počítači. Jinými slovy, investoři s větší pravděpodobností nakupovali rizikovější aktiva a „horké“ cenné papíry, když obchodovali na svých chytrých telefonech. Tyto výsledky jsou přitom konzistentní napříč třídami aktiv a za delší časové období (10 čtvrtletí).



Neustálá pozornost může být problém



Jak může to, kde člověk obchoduje, ovlivnit jeho rozhodnutí? Vše záleží na tom, jak funguje naše mysl.



Dostupnost investičních platforem ukázala, že neustálé zaměření se na investování může být dvojsečné. Na jedné straně je velkým úspěchem, že se možnost investovat zpřístupnila více lidem. Na druhou stranu však investování bez řádného vzdělání může vést k investičním chybám a honbou za výnosy, jako u meme akcií. A vzhledem k tomu, že naše chytré telefony jsou vždy na dosah, může nás tato úroveň pozornosti věnovaná našemu portfoliu a obchodům přimět k nadměrnému riziku a honbě za akciemi citovanými ve zprávách.



Aplikace pro chytré telefony usnadňují obchodování více než kdykoli předtím. Vidíte vše online, rozhodnete se provést obchod, otevřete svou aplikaci a zobchodujete daný cenný papír během několika minut. Toto odstranění překážek při obchodování nás však může činit náchylnější k rychlému myšlení.



Rychlé myšlení se opírá o pravidla a mentální zkratky. Toto impulzivnější chování nás následně může dostat do problémů při přijímání finančních rozhodnutí. Jednoduchost obchodování přes naše chytré telefony, nás může podněcovat k tomu, abychom se rozhodovali impulzivně. Ale investiční rozhodnutí by měla záviset spíše na pečlivém zvážení a fundamentální analýze.



Měli bychom se tedy při obchodování vyhýbat našim chytrým telefonům?



Výzkumy naznačují, že když obchodujeme pomocí našich chytrých telefonů, neděláme vždy ta nejlepší investiční rozhodnutí. Místo toho máme tendenci spoléhat se na rychlé myšlení, které nás pobízí k honbě za výnosy a rizikovějšími aktivy. Ale každý jsme jiný a někteří dokážou ovládnout pokušení koupit si další „žhavé“ aktivum, jakmile jej vidí v médiích. Pro ty méně disciplinované může být vhodnější vyhradit si pro svá obchodní rozhodnutí raději stolní počítač.

Zdroj: Morningstar