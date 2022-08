Psychologie, prokecávání se do recese a inflační hysterie médií

Barry Schwartz z UC Berkeley School of Business hovořil na Yahoo Finance o velkém vlivu, který mají na ekonomické dění změny v očekávání. Podle něj nezáleží tolik na krátkodobých změnách v ekonomice, jako na jejich vlivu na očekávání a následně na změně v chování spotřebitele. Příkladem mohou být ceny paliv, kdy jejich krátkodobý růst nemá takový význam jako možné jím vyvolané dlouhodobější změny v chování lidí.



Profesor tedy míní, že rozhodující je psychologický dopad současného ekonomického dění, který se projevuje například tím, zda lidé začnou rušit plány na dovolenou či jiné větší výdaje. Tato slova na Yahoo doplnili následujícím grafem, který ukazuje vývoj spotřebitelského sentimentu a spotřebitelských výdajů. Ty v posledním více než roce vykazují značnou sílu, zatímco sentiment míří prudce dolů:





Zdroj: Yahoo, Youtube



Může být grafem popsaný vývoj dán například tím, že lidé „utrácejí, aby se cítili lépe?“ Profesor míní, že takové chování může hrát určitou roli a je podobné tomu, když si někdo vezme drogu i přesto, že dobře ví, jaké to nakonec bude mít důsledky. A připomněl slova Roberta Shillera, který je známým ekonomem specializujícím se zejména na to, co ovlivňuje chování ekonomických subjektů. Podle něj může nastat recese. Pokud se tak stane, bude to zejména důsledkem sebenaplňujícího se proroctví. Tedy toho, jak moc se o recesi hovoří, jak moc úvahy o ní mění chování lidí a následně jak to vše posouvá ekonomiku do recese.



Schwartz podle svých slov souhlasí s názory, podle kterých je v ekonomickém dění rozhodující psychologie, přesněji řečeno tvorba očekávání. Tak tomu bylo podle experta vždy, ale když nastala doba, „kdy nás média 24 hodin denně bombardují zprávami,“ vše se zintenzivnilo. Schwartz také míní, že lepší je, pokud vládne nejistota ohledně budoucnosti, než když převládne nějaký škodlivý a mylný názor. V prvním případě se totiž mohou lidé chovat zhruba stále stejně, ale ve druhém se jejich chování může výrazně změnit k horšímu.

Profesor se také vyjádřil k projevu prezidenta Bidena, který hovořil o tom, že za poslední měsíc byla meziměsíční inflace v USA již na nule. Podle experta jde zřejmě o pokus uklidnit obrovskou vlnu diskusí o inflaci a možná i recesi tak, aby se očekávání nezhoršovala a tím neposouvala ekonomiku do horšího stavu. Podle experta jsou média ve stavu inflační hysterie, přitom budoucnost amerického hospodářství „není špatná“.



Schwartz připomněl vtip, podle kterého ekonomové předpověděli devět z posledních tří recesí. Narážel tím na to, že předpovědi budoucnosti jsou sice žádané, ale těžké. K tomu zopakoval: „Myslím si, že je lepší být zmatený, než věřit něčemu špatnému.“



Zdroj: Yahoo Finance