Česká spořitelna ze skupiny Erste povede exkluzívní jednání o koupi padlé Sberbank CZ

Insolvenční správkyně zkrachované Sberbank CZ Jiřina Lužová bude na základě rozhodnutí věřitelského výboru jednat o uzavření kupní smlouvy o prodeji úvěrového portfolia banky exkluzivně s Českou spořitelnou. Nominální hodnota portfolia činí 47,7 miliardy Kč.



Věřitelský výbor rozhodl na základě nabídky České spořitelny, která za úvěrové portfolio nabídla kupní cenu, jež by podle Lužové společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ měla dostačovat ke stoprocentnímu uspokojení Garančního systému finančního trhu, fyzických osob a malých a středních podniků. S velkou pravděpodobností pak i k více než 90procentnímu uspokojení pohledávek krajů, měst, obcí a velkých společností.



Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. Česká národní banka (ČNB) na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB již 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.



Lužová očekává, že další informace týkající se prodejního procesu budou zveřejněny do 21. října. Nabídku bude ještě schvalovat insolvenční soud. Následně by se prodejem měla finálně zabývat ČNB a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).



Nejhodnotnějším aktivem Sberbank je víc než 43.000 úvěrů. Banka má asi 3800 dlužníků z řad právnických osob a 31.500 dlužníků fyzických osob, z nichž je 13.300 dlužníků z hypotečních úvěrů.