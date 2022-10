Erste Bank údajně nabídla za aktiva Sberbank 35 až 40 miliard korun. Futures jsou dnes červené

Příjmy z daně z mimořádných zisků jsou podle ministerstva financí realistické. Erste Bank údajně nabídla za aktiva Sberbank 35 - 40 mld. Kč. V Praze dnes začíná neformální zasedání ministrů zemí EU zodpovědných za energetiku. Britské dluhopisy se dále propadly poté, co kroky Bank of England nedokázala uklidnit trh. Francouzští řidiči se budou potýkat s ještě větším nedostatkem paliva a futures jsou dnes červené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,2 %.

Vláda podporuje plán příjmů z daně z mimořádných zisků a podle ministerstva financí jsou odhady příjmů realistické.



Erste Bank údajně nabídla za aktiva Sberbank 35 - 40 mld. Kč. Účetní hodnota úvěrů Sberbank je cca 50 mld. Kč s více než polovinou hypotečních úvěrů. Banka má na účtech dalších 17 miliard korun a pohledávky věřitelů přesahují 60 mld. Kč.

V Praze dnes začíná neformální zasedání ministrů zemí EU zodpovědných za energetiku. Ministři budou v Praze jednat dva dny, dnes a ve středu. Hlavní jednání se uskuteční ve středu v Kongresovém centru. Tématem bude vodík, energetická připravenost na nadcházející zimu a také možná revize trhu s elektřinou.



Britské dluhopisy se dále propadly poté, co kroky Bank of England nedokázala uklidnit trh. To znamená ještě více chaosu pro obchodníky. Výnos 10letých dluhopisů vázaných na inflaci vzrostl o 64 bazických bodů na 1,24 %. To je více než dvojnásobek pohybu konvenčního dluhopisu a rekord od roku 1992. Centrální banka oznámila nová opatření ke zmírnění tlaku na penzijní fondy, které se dostaly do problémů, a zároveň potvrdila, že její první program nouzových nákupů skončí podle plánu 14. října.



Francouzští řidiči se budou potýkat s ještě větším nedostatkem paliva, protože odbory plánují prodloužit stávky v největších rafinériích v zemi, které způsobily výpadky dodávek téměř u třetiny jejích čerpacích stanic. Po pondělních neúspěšných jednáních o mzdách s vedením společnosti Mobil, která v zemi provozuje dvě rafinerie, odborový svaz CGT, vyzval v otevřeném dopise vládu, aby se stala prostředníkem. Pracovníci rafinerie TotalEnergies v Normandii se také rozhodli prodloužit stávku nejméně do úterý, uvedl odbor. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona i dotčené společnosti jsou pod tlakem, zatímco dlouhé fronty na čerpacích stanicích se dostávají do titulků zpráv.



Na pětiletém sjezdu Komunistické strany, který se koná tento měsíc, si má prezident Si Ťin-pching zajistit své vládnutí minimálně do roku 2027. Debatovaná politika pomůže určit, jak rychle Čína předežene americkou ekonomiku, nebo zda ji vůbec někdy překoná. Bloomberg Economics načrtla čtyři scénáře pro čínskou ekonomiku v příštích desetiletích, se základním předpokladem růstu ekonomiky v průměru o 4,6 % v příštím desetiletí. Jejich model naznačuje, že tempo růstu nad 5 % v tomto časovém období (které se předpovídalo před pandemií) je nyní mimo hru kvůli trvalému dopadu politik Covid Zero, rychlejšímu poklesu porodnosti, než se dříve očekávalo, a nižším investicím v důsledku postupně se zmenšujícího sektoru nemovitostí.

Ruský raketový útok proti desítkám civilních cílů na Ukrajině, včetně kritické energetické infrastruktury, znamená velkou eskalaci. Ruští představitelé a kremelští spojenci pondělní údery oslavovali a prezident Putin varoval před dalšími útoky, pokud Ukrajina bude pokračovat v tom, co nazval „teroristickými činy“ na ruském území. Evropská unie odsoudila raketové útoky jako „válečné zločiny“ a francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že odrážejí „hlubokou změnu v povaze“ války.