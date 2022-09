Podíl Londýna na primárních nabídkách akcií v Evropě klesl nejníže za 12 let

Podíl Londýna na primárních veřejných nabídkách akcií (IPO) v Evropě klesl nejníže za 12 let. Podepsal se na tom odchod Británie z EU a také hospodářské turbulence. Letos bylo v Londýně z primárních nabídek akcií získáno pouze 1,38 miliardy USD (35,3 miliardy Kč), což představuje 14 procent z celkového evropského objemu. To je nejnižší podíl od roku 2010, kdy se Londýn na výnosech z nabídek v Evropě podílel 13 procenty, uvedla dnes agentura Bloomberg.



Primární nabídky v Británii slábnou od doby, co se země vyslovila pro odchod z EU. To zpochybnilo postavení Londýna coby globálního finančního centra. Důvěru oslabila také řada neúspěchů po vstupu na burzu firem považovaných za významné. Městu zřejmě nepomůže ani nedávný prudký propad cen britských aktiv v reakci na nejnovější plány vlády na snížení daní.



Z firem, které loni vstoupily na burzu v Londýně, akcie platformy pro rozvoz jídla Deliveroo od primární nabídky klesly o 79 procent. Akcie firmy Dr Martens oslabily o 32 procent.



Zájem o primární nabídky akcií klesá po celém světě v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Akciové trhy po celém světě také zažívají silné výkyvy. To vše také zhoršuje situaci Londýna. Současná doba patří podle primárních nabídek k nejklidnějším od finanční krize a podle manažera firmy Ninety One Matta Evanse není pravděpodobné, že by se situace na trhu s nabídkami akcií do konce roku zlepšila.



Na znamení toho, že situace je obtížná, prodloužila v pondělí firma Welkin China Private Equity datum uzavření své londýnské primární nabídky zhruba o měsíc. Firma chce prodejem akcií získat až 300 milionů USD, což by z ní učinilo druhý největší vstup na britský trh v letošním roce.



Přínosem pro londýnský trh by byl vstup britského výrobce čipů Arm na burzu. Ten však současný vlastník firmy, japonský konglomerát SoftBank Group, plánuje v New Yorku. Britská vláda chce prosadit jednání se SoftBank, aby firmu přiměla k nabídce akcií v Londýně, uvedl tento měsíc list Financial Times.