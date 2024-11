UBS věří, že příběh o AI je stále v rané fázi. Doporučuje zahrát si tyto akcie

Akcie související s umělou inteligencí letos rostly a je u některých jmen ještě optimističtější než trh. byla v tomto sektoru hlavním hrdinou, když letos rostla o 186 %. Pro srovnání, index S&P 500 vzrostl v roce 2024 o více než 22 %. U Nvidie to ale zdaleka nekončí...



„Věříme, že jsme stále v raných fázích příběhu o růstu AI,“ napsal akciový stratég Sundeep Gantori v pondělním komentáři pro klienty, přičemž inflexním bodem pro přijetí AI bylo podle něj spuštění ChatGPT v roce 2022. „Zatímco počáteční zisky tohoto tématu vedly doposud polovodiče díky jejich dominantní přítomnosti v podpůrné vrstvě, před námi vidíme atraktivní příležitosti i v jiných sektorech a regionech, jak se investiční příležitosti v AI rozšiřují.“ Gantori poznamenal, že většina analytiků se domnívá, že roční příjmy související s umělou inteligencí by mohly během příští dekády překonat hranici bilionů dolarů.



„Celkově bychom využili jakoukoli krátkodobou volatilitu u společností souvisejících s umělou inteligencí – například kvůli slabé sezóně a geopolitickým eskalacím – k vybudování strategické a dlouhodobé expozice na umělou inteligenci, vzhledem k jejím solidním vyhlídkám v příštích 12-18 měsících díky silnému růstu [kapitálových výdajů] a zlepšující se monetizaci,“ pokračoval.

proto aktualizovala své nové globální AI portfolio, včetně aktualizovaného postoje k Meta Platforms. Obzvláště optimistická je vůči akciím AI infrastruktury, které mají silnou cenovou sílu a konkurenční pozici, stejně jako vůči firmám těžícím z platforem a aplikací. Zde jsou některá jména na jejím seznamu:

TICKER AKCIE LETOŠNÍ VÝKON (%) NVDA 186,4 AAPL 21,2 META Meta Platforms 65,8 AVGO Broadcom 56,7 NOW 34,4 AMD Advanced Micro Devices 11,3 UBER Uber Technologies 28,9 -54,7 DELL Technologies 58,6 NFLX 55,3

, která má oznámit své výsledky za třetí čtvrtletí po středečním závěru trhu, vzrostla letos téměř o 66 % a si myslí, že by mohlo dojít k dalšímu růstu díky úsilí společnosti na poli krátkých videí. Navíc investice Mety do metaverze prostřednictvím Reality Labs je podle banky „správnou dlouhodobější strategií“. „Společnost by měla těžit ze zdravého zapojení uživatelů, lepší monetizace Reels a dlouhodobější monetizace Instagramu a WhatsAppu, což nabízí dlouhodobější příležitosti,“ napsala .

a mají také tento týden zveřejnit své čtvrtletní výsledky, přičemž obě jména budou reportovat po čtvrtečním závěru trhu. Pozoruhodné je, že letos vzrostl o více než 21 %. V pondělí společnost oficiálně vydala svou AI platformu známou jako Intelligence v aktualizaci iOS pro iPhone 16 a iPhone 15 Pro a také v aktualizacích softwaru pro iPad a Mac. Akcie po oznámení uzavřely téměř o 1 % výše. Do budoucna vidí pro tuto akcii příznivý poměr rizika a odměny, přičemž jako katalyzátory mimo jiné uvádí stálý růst prodejů iPhone a silný růst svých služeb.

Mezitím , který letos klesl o více než 54 %, by mohl také mohl zaznamenat zisky, protože podle již dosáhl dna. Vzhledem k rostoucí poptávce po AI by měl čelit příležitostem, aby dohnal své konkurenty, uvedli analytici společnosti.





Také streamovací gigant by mohl těžit z nárůstu poptávky po AI. Jeho akcie letos vzrostly o 56 %. si myslí, že tento první uživatel AI aplikací má stále „dobrou pozici“, aby mohl těžit z využití umělé inteligence, které je pro toto odvětví relevantní. "Věříme, že obavy trhů ohledně Netflixu jsou přehnané," uvedla firma. "I když souhlasíme s tím, že rostoucí konkurence povede k určitému odlivu předplatitelů, očekáváme, že bude i nadále globálně vykazovat silný růst."

Zdroj: CNBC, Patria