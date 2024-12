Sněmovna schválila rozpočet pro rok 2025 se schodkem 241 miliard korun

Sněmovna hlasy poslanců vládní koalice schválila státní rozpočet na příští rok. Počítá se schodkem 241 miliard korun. Proti letošnímu upravenému rozpočtu klesne schodek o 41 miliard korun. Příjmy se proti letošnímu rozpočtu zvyšují o 146 miliard korun a výdaje se proti upravenému rozpočtu zvyšují o 105 miliard korun. Převážnou část schodku pokryje zvýšení státního dluhu o 248 miliard korun. Opozice podrobila rozpočet kritice.



Pro schválení rozpočtu hlasovalo 98 poslanců z řad vládní koalice, ke kterým se přidal i nezařazený poslanec Ivo Vondrák původně zvolený za hnutí ANO. Opoziční poslanci včetně donedávna vládních Pirátů hlasovali proti. Třetí čtení trvalo přes pět hodin.



Poslanci při hlasování o přesunech peněz uvnitř rozpočtu přesunuli asi tři miliardy korun. Původně navrhli přesuny v celkovém objemu zhruba 224 miliard korun. Dnes přidali například přes půl miliardy korun na platy zaměstnanců v justici. Přidali také 700 milionů korun na vodohospodářskou infrastrukturu. Uvnitř rozpočtu ministerstva vnitra dodali na platy v policii a hasičském sboru přes miliardu korun. Poslanci opozičního hnutí ANO Patriku Nacherovi se podařilo prosadit přesun 15 milionů korun nevládním organizacím na podporu ochrany spotřebitele. Ostatní opoziční návrhy neuspěly. Někteří koaliční poslanci své návrhy stáhli.



Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá. Prezident se chce podle svého dřívějšího vyjádření ještě sejít s premiérem a ministrem financí a jednat s nimi o rozpočtu. Jeho ekonomičtí poradci mají k některým položkám rozpočtu výhrady.



Vláda za hlavní prioritu rozpočtu označila konsolidaci veřejných rozpočtů, posílení investic nebo odstranění následků nedávných povodní. Za další prioritu považuje i udržení sociálního smíru. Premiér Petr Fiala (ODS) označil rozpočet už v prvním čtení za víc než rozumný kompromis, opozice naopak rozpočet kritizovala. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ho v prvním čtení označil za realistický a podle něj přispěje k sociálnímu smíru. Dnes řekl, že na svých slovech trvá. Zdůraznil také, že na straně příjmů rozpočtu má stanovisko nezávislého výboru pro rozpočtové prognózy. Podle něj jsou příjmy rozpočtu realistické. "Je to opravdu dobrý rozpočet," prohlásil.



Rozpočet počítá s růstem ekonomiky o 2,7 procenta, růstem spotřeby domácností o 3,9 procenta a poklesem průměrné míry inflace na 2,3 procenta.



Opozice vycházela z výhrad, které začátkem října vznesla Národní rozpočtová rada (NRR). Podle rady je například očekávaný výnos z prodeje emisních povolenek nadhodnocený o deset miliard korun. Ministr Stanjura naopak argumentuje tím, že jde o odborný odhad ministerstva životního prostředí.



Jako problematický vnímá NRR také očekávané příjmy z odvodů organizací vlastněných státem ve výši osm miliard korun. Rada poukázala i na to, že vláda chce snížit podporu obnovitelných zdrojů energie, ale to by znamenalo změnit zákony. Příslušnou novelu energetického zákona, která má nižší podporu umožnit, mají poslanci schvalovat ve středu. Premiér Fiala už dříve řekl, že pokud se nepodaří zákon změnit, vláda podporu během příštího roku doplatí.



Předsedkyně klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová vládě vyčetla kromě jiného to, že schodek rozpočtu dokázala ročně snižovat pouze o 29,4 miliardy korun. "Navzdory rekordnímu zvýšení daní, navzdory stále účinné dani z neočekávaných zisků, navzdory snížení valorizací penzí, navzdory škrtům v energetické politice poškozujícím tuzemské firmy nedokázala vláda Petra Fialy snižovat deficit ani o 30 miliard korun každý rok," prohlásila.



Předseda SPD Tomio Okamura označil rozpočet za premiérův špatný vtip. "Rozpočet je nezodpovědný, naprosto nevěrohodný, a zčásti dokonce vylhaný," řekl mimo jiné. Nyní opozičním Pirátům na rozpočtu vadí i to, že rozpočet podle nich podporuje "dotační podnikatele", a naopak neřeší základní potřeby rodin. Předseda pirátského klubu Jakub Michálek řekl mimo jiné, že rozpočet obsahuje pochybné položky. Varoval mimo jiné před návrhy snižovat podporu obnovitelných zdrojů. Podle něj je to problematické z hlediska možných arbitráží.