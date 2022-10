Čtvrtletní zisk internetové firmy Meta klesl o polovinu. Akcie po slabé prognóze ztrácely i přes 20 procent

Čistý zisk americké internetové společnosti Meta Platforms, která je majitelem sociálních sítí a Instagram či komunikační služby WhatsApp, se ve třetím čtvrtletí meziročně propadl o 52 procent na 4,4 miliardy dolarů (zhruba 107 miliard Kč). Tržby se snížily o čtyři procenta na 27,7 miliardy dolarů. Překonaly však očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu firmy Refinitiv odhadovali na 27,4 miliardy dolarů. Akcie společnosti Meta po zveřejnění výsledků oslabily o 19,6 procenta.



Společnost Meta ve výsledkové zprávě rovněž oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí očekává tržby 30 až 32,5 miliardy dolarů, očekávání trhu bylo nastavené na 32,2 miliardy. "Naše komunita pokračuje v růstu," uvedl zakladatel a šéf podniku Mark Zuckerberg. "Ačkoli u tržeb čelíme krátkodobým výzvám, jsou tu základy k návratu k silnějšímu růstu tržeb," dodal. V konferenčním hovoru se také pokusil ospravedlnit bobtnající náklady firmy na financování její verze virtuální reality.



Podnikání firmy Meta ohrožuje řada problémů. Patří mezi ně silná konkurence firem TikTok a .com na trhu s reklamou. Její tržby negativně ovlivnily také změny společnosti v oblasti ochrany osobních údajů v mobilním operačním systému iOS.



Ekonomický list The Wall Street Journal v září s odvoláním na zdroje obeznámené s plány podniku uvedl, že Meta hodlá v příštích měsících snížit náklady minimálně o deset procent, a to mimo jiné prostřednictvím redukce počtu zaměstnanců.

Investoři letos poslali akcie Mety dolů o 61 procent. Po zveřejnění výsledků titul v jednu chvíli ztrácel i přes 20 procent.

Zdroje: Bloomberg, ČTK