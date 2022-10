Británie už nebude bránit Křetínskému ve zvýšení podílu v Royal Mail

Britská vláda už nebude zasahovat do plánu českého miliardáře Daniela Křetínského zvýšit podíl ve firmě International Distributions Services, která je mateřskou společností britské pošty Royal Mail. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Vesa Equity Investment, která patří podnikatelům Křetínskému a Patriku Tkáčovi, je největším akcionářem britské pošty. Drží v ní podíl kolem 22 procent.



V srpnu tehdejší britský ministr obchodu Kwasi Kwarteng Royal Mail uvědomil o svém záměru transakci prověřit na základě zákona o národní bezpečnosti a investicích. Ten dává vládě větší pravomoc rozhodovat o obchodech, v nichž by mohly být dotčeny národní zájmy.



"Po pečlivém zvážení vláda nepodnikne žádné další kroky ohledně získání zvýšeného podílu společností Vesa Equity Investment ve společnosti Royal Mail a stranám bylo vydáno konečné oznámení," uvedlo nyní v prohlášení britské ministerstvo hospodářství, energetiky a průmyslové strategie.



Investiční fond Vesa Equity Investment v srpnu uvedl, že britskou vládu dobrovolně kontaktoval a uvědomil ji o svém záměru zvýšit podíl v Royal Mail, podle Reuters na více než 25 procent.



"Vesa Equity Investment vítá toto rozhodnutí (...) a znovu potvrzuje svůj závazek pokračovat v dlouhodobé investiční přítomnosti v Británii, včetně partnerství s Royal Mail," uvedl mluvčí fondu.



Křetínský je mimo jiné většinovým vlastníkem a předsedou představenstva Energetického a průmyslového holdingu (EPH). Patří mu dále například podíly v novinách Le Monde, francouzském maloobchodním řetězci , britské skupině supermarketů Sainsbury's a francouzské televizní skupině .



Britská pošta plánuje do srpna příštího roku propustit až 6000 zaměstnanců. Odůvodnila to pokračujícími stávkami a narůstající ztrátou. Jejím cílem je snížit celkový počet zaměstnanců o 10.000. Většinu z nich propustí, u zbývajícího počtu půjde o přirozený úbytek pracovníků, tedy odchodem z vlastní vůle nebo do starobního důchodu. Pro britskou poštu nyní pracuje zhruba 140.000 lidí, uvádí BBC.



Akcie Royal Mail dnes kolem 14:00 SEČ pod vlivem zprávy posilovaly o 8,2 procenta. Jejich vývoj od začátku roku zachycuje graf níže:

Zdroj: Patria.cz

Spor firmy a odborů se táhne už měsíce. Společnost tvrdí, že kvůli stávám přichází denně o milion liber (28,6 milionu Kč). Celoroční ztrátu očekává ve výši 350 milionů liber (9,9 miliardy Kč).

Odboráři ze svazu Communication Workers Union (CWU) v poslední době chtěli pokračovat ve stávkách kvůli platovým a pracovním podmínkám. V příštích dvou týdnech ale nebudou stávkovat, jak plánovali, napsala v neděli agentura Reuters.