Vrcholná událost výtvarného umění se blíží. Předaukční výstava Galerie Kodl před Žofínem představuje díla Františka Kupky či Theodora Pištěka

Předaukční výstava mimořádných uměleckých děl, kterým dominují plátna Františka Kupky, Bohumila Kubišty, Mikuláše Medka či Theodora Pištěka, probíhá v prostorách Galerie KODL od 24. října do 26. listopadu. Aukce se uskuteční na pražském Žofíně v neděli 27. listopadu od 12 hodin. Zájemci budou mít příležitost dražit i online na aukčním portálu Artslimit.com.



Nejstarší umění až ze 16. století je v podzimní kolekci zastoupeno dílem Adorace Krista neznámého autora italské provenience. Následují přední tvůrci 19. století, mezi nimi Josef Navrátil se dvěma výjimečnými malbami, dále pak August Bedřich Piepenhagen a jeho dcera Charlotte Piepenhagen-Mohr dohromady souborem pěti prací, jimž sekunduje monumentální krajina rakouského malíře Alberta Riegera a výjimečné kompozice zástupců tzv. Haushoferovy školy, především od Julia Mařáka či Antonína Waldhausera. Ozvuky francouzské plenérové krajinomalby v podání Antonína Chittussiho prezentují hned dvě práce. První z nich nese název Stoh sena, druhou malbou je galerijní kus Lásenický rybník I. doprovázený bohatou výstavní i publikační historií.



Zásadní prostor mají i osobití autoři slavné Generace Národního divadla – jsou to v prvé řadě Václav Brožík s velkoformátovým historickým žánrem Polyxena z Lobkovic chránící Slavatu a Martinice a půvabná mariánská kompozice od Františka Ženíška. Tzv. generace 90. let má své zástupce v dílech žáků slavného ateliéru Julia Mařáka, kde vyčnívají především práce Antonína Slavíčka, Františka Kavána a Jana Honsy, dále pak plátno Na břehu od na trhu jen málo vídaného Jana Köppla. Volně na ně navazuje jižní krajina Václava Jansy.



Přelom století se promítá v několika reprezentativních dílech Františka Kupky, jimž vévodí zcela unikátní a galerijní olej Bílý kůň, který je nejvýše vyvolávanou položkou celé aukce. Dobou svého vzniku, výtvarným zpracováním, malířskými kvalitami i dalšími aspekty velmi dobře zapadá do výtvarníkova uměleckého vývoje. Vyvolávací cena činí 25 milionů korun.





Plátno Orání Joži Uprky z téhož období patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co dosud trh od tohoto umělce zaznamenal. Silnou pozici opět zaujímá krajinář Václav Radimský se souborem čtyř maleb, a to jak francouzské provenience, tak i původu českého. Vysokou úroveň francouzských tvůrců konce 19. století pak dokládají plátna Stanislase Lépina a Armanda Guillaumina.



Progresívní zakladatelskou generaci české moderny uvádí sběratelsky velmi vzácné Zátiší s citróny Bohumila Kubišty. Druhý nejdražší obraz podzimní aukce pochází z jeho pražského intermezza mezi dvěma pařížskými pobyty v roce 1909 a ukazuje, jak zásadně a iniciačně na něj působila Paříž a tvorba Paula Cézanna. Vyvolávací cena je 18 milionů korun. Toto Kubištovo období pak skvěle doplňuje i oboustranná uhlová kresba Autoportrét.





Výjimečně se budou dražit hned tři raná díla Václava Špály. Dívku v zahradě lze datovat ještě do roku 1906, kdy byl studentem pražské Akademie. O šest let mladší oboustranný obraz Stromy bravurně zachycuje prosvětlenou alej a na jeho rubu impresionistickou studii chlapeckých zad. Třetí ranný obraz, akvarel Tři ženy u vody, pochází ze slavné sbírky dr. J. Borovičky a dokazuje autorovu malířskou jistotu. Špála je zastoupen i díly ze zeleného a modrého období, Zátiším s hruškami a Weilovým mlýnem.





Další zásadní kolekci tvoří zátiší Emila Filly. Zátiší s rybou a Zátiší s lososem prezentují jeho sběratelsky oblíbené meziválečné období, v němž rozvinul vlastní pojetí avantgardní tvorby. Zátiší s hyacintem pak patří do skupiny optimisticky laděných poválečných obrazů.



Mezi zátišími však nesmíme opomenout ani práci od Fillova souputníka ze skupiny Osma, Antonína Procházky. Jeho precizní Kytice ve džbánu z roku 1915 reflektuje znalost pařížského syntetického kubismu a předznamenává autorovo směřování k neoklasicismu, které prokazuje Moravské městečko ze slavné sbírky dr. J. Borovičky. Z této sbírky rovněž pochází unikátní Zátiší s džbánkem a ovocem brněnského rodáka Karla Černého. Moravské moderní umění lze obdivovat ve vícero podobách, kupř. ve dvou moderně pojednaných obrazech Jaroslava Krále.



Slovenské moderní umění je zastoupeno komorním, zato však velice působivým plátnem Po kúpeli jednoho ze zakladatelů tamní moderny Mikuláše Galandy, bez jehož zásadního přínosu si dnes již nedovedeme představit slovenskou malbu první poloviny 20. století.



Josef Čapek s obrazem Hoch v červeném svetru přibližuje období, kdy jeho dcera dorůstala školních let, a tak v jeho tvorbě sílila dětská tématika. Řada prací ukazuje i nezaměnitelnou tvorbu Josefa Lady; ze zimních motivů se bude dražit Setkání se sněhulákem a Ponocný v městečku. Dále je v nabídce i předválečný karton Děti na návsi nebo oblíbený motiv Jaro.





Surrealismus v českém umění představuje zcela raritně se vyskytující raná tvorba Václava Zykmunda a jeho snové plátno Únos Angeliny. Za jeden z vrcholů aukce můžeme považovat rané surrealisticky laděné plátno Mikuláše Medka Svět cibule II, dokazující autorův hluboký zájem o přírodní vědy, jeho vyspělý malířský intelekt a orientaci v současné moderní malbě.



Svérázný přístup k avantgardní malbě lze spatřit v raných Červáncích Zdeňka Sklenáře, které jsou vzácné nejen kunsthistoricky, ale i sběratelsky. Původně byly totiž ve sbírce profesora Vysoké školy uměleckoprůmyslové Františka Muziky, kterému je Sklenář daroval.



Dvě plátna demonstrují bretaňskou baladickou náladu maríny v Le Fret, oblíbeného místa svérázného autora Jana Zrzavého. Poetikou civilistní estetiky Skupiny 42 nás provede několik výtvarných realizací sběratelsky velice ceněného Kamila Lhotáka.



Poválečnému období tentokrát dominuje několik zásadních děl. Mezi nimi kontemplativní Pole zrcadlící typickou efemérně laděnou polohu tvorby Josefa Šímy. Dále pak Medkovo monumentální pozdní plátno Anděl zlých ptáků I, které zaujme nejen svou spirituální působivostí, ale i bohatou výstavní historií. Zásadní je na trhu naprosto raritně se vyskytující a sběratelsky velmi ceněná práce Linie č. 148 Zdeňka Sýkory, progresivního umělce, jenž se zařadil mezi světové průkopníky „počítačového umění“.





Současné umění je v této aukci reprezentováno více než bohatě, kromě obrazů se budou dražit také plastiky či objekty. Přitažlivý a řemeslně dokonalý objekt MATT GOLD VIBRATION SUN spadá do tvorby sklářského výtvarníka Rudolfa Burdy. Práce se sklem je doménou i Lukáše Nováka, jehož broušené optické sklo Pretty Mirage je atraktivním sběratelským unikátem. Zakládající člen uskupení Tvrdohlaví Jaroslav Róna je představen dílem Sluneční rytíř.



Soudobé malbě dominuje hyperrealistické plátno Theodora Pištěka Zátiší s lampami i dvě monumentální realizace Jiřího Georga Dokoupila. Střední generaci současníků zastupuje kupř. geometricky komponovaný obraz Štír Jana Pištěka nebo svébytná minuciózní malba Vítězná růže Jana Híska. Za povšimnutí jistě stojí i fotografie In the Mood for Love Alžběty Jungrové, efektní objekt Kaleidoskop Jana Kalába, Večer na Airnole Adama Kašpara, jedné z nejzajímavějších postav soudobé realistické malby, či osobitá tvorba Pasty Onera.



Celou kolekci doplňují dvě zdobené pistole Pocta legendám, které do aukce věnovala společnost Colt CZ Group SE. Finanční výtěžek z prodeje bude darován na dobročinné účely Vojenskému fondu solidarity, Nadaci policistů a hasičů a Velvyslanectví Ukrajiny v ČR na podporu ukrajinské armády.



Sběratelsky unikátní hodinky PRIM Nebeští jezdci LE z produkce české hodinářské manufaktury ELTON hodinářská a. s. a do aukce věnované holdingem Czechoslovak Group, budou draženy ve prospěch Vojenského fondu solidarity.