Výsledky ČEZ dopadly nad očekávání. Evropské futures jsou dnes v červeném

Výsledky dopadly nad očekávání, když se energetice meziročně podařilo vylepšit čísla na straně výnosů, čistého zisku i zisku EBITDA. Výsledky reportoval také Photon Enegy, který za 3Q dosáhl výnosů ve výši 35,4 milionu EUR proti 10,2 mil. EUR před rokem. Dnes nás čekají data o americké inflaci a čeká se na konečné výsledky voleb v USA. Futures se pohybují v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,6 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,6 %.

Výsledky dopadly nad očekávání. Na straně výnosů vykázal 80,5 mld. Kč vs. odhad Patrie 63,6 mld. Kč. Zisk EBITDA vzrostl na 30 mld. Kč (Patria 24,7 mld. Kč) a čistý zisk dosáhl 18,7 mld. Kč (Patria 13 mld. Kč). se tak meziročně podařilo vylepšit čísla na všech třech liniích. Výnosy byly taženy především enormním růstem cen komodit na velkoobchodním trhu. Realizovaná cena elektřiny dosáhla 99 EUR/MWh s 99 % prodané výroby na rok 2022. Nově společnost očekává dosažení 104-108 EUR/MWh ve FY22.



Předprodaná produkce na následující roky aktuálně činí:

- 2023: 108 EUR/MWh se 73 % prodané kapacity

- 2024: 120 EUR/MWh se 44 % prodané kapacity

- 2025: 126 EUR/MWh s 18 % prodané kapacity



Hlavní příspěvek k zisku EBITDA za 3. čtvrtletí měl segment Výroby s růstem o 43,4 mld. Kč meziročně. Ostatní segmenty měly na celkový zisk EBITDA za 3Q pouze omezený meziroční dopad (Distribuce +0,1 mld. Kč, Prodej -1 mld. Kč, Těžba: +1,8 mld. Kč). Segment Výroby dosáhl vyššího zisku EBITDA především díky vyšším realizovaným cenám elektřiny, vlivům hedgingu a obchodování s komoditami. Segment Těžby se zlepšil díky nárůstu cen a objemu dodaného uhlí. Celkový zisk EBITDA však mírně kompenzoval segment Prodeje, který byl negativně ovlivněn růstem cen komodit.



Společnost zlepšila své výhledy pro FY22, včetně: I) EBITDA v rozmezí 115-125 mld. Kč (vs. 110-115 mld.) a II) upraveného čistého zisku v rozmezí 65-75 mld. Kč (vs. 60-65 mld.) s orientační dividendou 97-112 Kč za akcii. Společnost uvádí jako hlavní důvody pro úpravu ekonomického výhledu vyšší zisky z obchodování komodit na zahraničních trzích.



Společnost dodala silná čísla, která předčila naše i konsensuální očekávání. Výhled na fiskální rok 2022 byl opět navýšen na základě vysokých zisků z obchodování s komoditami. Výsledky vnímáme jako silné a očekáváme pozitivní reakci trhu.



Výsledky reportoval také Photon Enegy, který za 3Q dosáhl výnosu ve výši 35,4 milionu EUR proti 10,2 mil. EUR před rokem. Zisk EBITDA dosáhl 12,7 mil. EUR proti 4,4 mil. EUR před rokem a čistý zisk 6,0 mil. EUR proti loňské ztrátě 1,4 mil. EUR.



JP Morgan navýšil cílovou cenu na na 37 EUR z 34 EUR, doporučení drží na "overweight".



V amerických volbách republikáni neobhájili očekávanou volební vlnu a někteří konzervativci ve Sněmovně vyjádřili frustraci ohledně lídrů stran, protože se jim nepodařilo získat větší většinu. Celkově lze říci, že americký prezident Joe Biden bude pravděpodobně schopen vyhlásit nejlepší volební výkon pro svou stranu za 20 let, i když jeho agendu budou blokovat republikáni připravení ovládnout Sněmovnu reprezentantů.



Americká inflace za říjen se pravděpodobně jen lehce zmírnila. Konkrétní čísla vyjdou dnes ve 14:30 a další hodnota nad prognózou může zhatit očekávání, že Fed utlumí prudké zvyšování úrokových sazeb. To znamená, že na zasedání Fedu příští měsíc je na stole pátý nárůst úrokových sazeb o 75 bazických bodů v řadě. Mezitím Biden řekl, že věří, že se USA neblíží do recese, ale řekl, že kroky ke snížení inflace budou potřebovat více času, aby se projevily.



Sam Bankman-Fried řekl včera investorům kryptoburzy FTX, že bez peněžní injekce bude jeho společnost muset vyhlásit bankrot, podle osoby s přímou znalostí věci. Bankman-Fried informoval investory, že jeho kryptoburza čelí výpadku až 8 miliard dolarů a potřebuje 4 miliardy dolarů, aby zůstala solventní. FTX se pokouší získat záchranné financování ve formě dluhu, vlastního kapitálu nebo kombinace obou. Americké ministerstvo spravedlnosti mezitím oznámilo, že se zabývá turbulencemi a krizí likvidity, která dotlačila FTX na okraj bankrotu.



Kryptotrhy čelí v důsledku krize FTX týdny snižování zadluženosti, což by podle stratégů mohlo stlačit bitcoin až na 13 000 dolarů. Investoři do digitálních aktiv se stále vyrovnávají s rychlým rozpadem FTX a obavami vířícími kolem Alameda Research, oběma firmami založenými 30letým Bankman-Friedem. Existují obavy, že potenciální bankrot FTX by mohl vést k nákaze, která povede k dalšímu pádu kryptofirem.