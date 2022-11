Nálada v USA se horší

Akcie ve Spojených Státech byly dnes pod velkým tlakem. Neuspokojivé výsledky hospodaření a výprodej kryptoměn zvýšily averzi k riziku před klíčovou zprávou o inflaci. Dolar poprvé za poslední čtyři dny posílil.



Index S&P 500 zastavil třídenní rally, když klesal o více jak 1,5 %, přičemž Nasdaq si vedl ještě hůře, jak bývá poslední dobou zvykem. Společnosti Walt Disneya News Corp[.] se propadly po zveřejnění výsledků, které zaostaly za očekáváním. Zatímco Bitcoin se propadl na nejnižší úroveň od listopadu 2020 v rámci prohlubujícího se výprodeje kryptoměn.

Poté, co volby v polovině volebního období nepřinesly vítězství republikánů, se pozornost přesouvá k ostře sledované zprávě o inflaci, která má být zveřejněna ve čtvrtek a má napovědět, jakým směrem se bude ubírat zpřísňování politiky Fedu. Na volbách sice záleží, ale pro trhy a ekonomiku jsou důležitější jiné faktory. Vývoj inflace, úrokových sazeb, měnové politiky, ekonomiky a zisků bude mít na trhy největší vliv i následující týdny.



Americká inflace se v říjnu pravděpodobně mírně zmírnila, přičemž index spotřebitelských cen i jádrová infolace zaznamenaly meziroční pokles. Další proinflační překvapení by mohlo zhatit naděje na snížení tempa růstu sazeb Fedu po čtyřech skokových zvýšeních.



Co se týče voleb, investoři sledovali vyhlídky na návrat republikánů do Kongresu. Američtí voliči nicméně vynesli smíšený verdikt: republikáni míří k ovládnutí Sněmovny reprezentantů menším rozdílem, než se předpokládalo. Souboj o Senát je stále otevřený.



Wall Street závěr: DJIA -1,9 % S&P -2,1 %; NASDAQ -2,5 %