Donald Trump se bude v roce 2024 znovu ucházet o Bílý dům

Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil, že se v roce 2024 bude znovu ucházet o Bílý dům, informovaly v noci na dnešek světové agentury. Někdejší republikánský prezident před tím podal na úřadech dokumenty potřebné pro svou kandidaturu v prezidentských volbách. Trump se tak o úřad bude ucházet potřetí. V posledních prezidentských volbách prohrál s demokratem Joem Bidenem.



"Aby se Amerika opět stala velkou a slavnou, oznamuji dnes večer svou kandidaturu na prezidenta Spojených států," prohlásil Trump před stovkami příznivců ve svém klubu Mar-a-Lago na Floridě. Obklopovalo ho podle agentury AP přes 30 amerických vlajek a transparentů s nápisem Make America Great Again (Ať je Amerika zase skvělá), což bylo Trumpovo volební heslo z roku 2016.



Ve své více než hodinové řeči se Trump věnoval mimo jiné kritice Bidenova prezidentství a vyzdvihnutí toho, co označuje za své úspěchy, podotkla agentura Reuters. "Před dvěma lety jsme byli velkým národem a brzy velkým národem opět budeme," pronesl Trump. Předložil také známá temná témata ze své příručky, píše Reuters, podle níž například odsoudil migranty a vykreslil americká města jako zločinem prolezlé "krvavé žumpy".



Někdejší republikánský prezident před tím svou kandidaturu formalizoval předložením dokumentů federální volební komisi, napsala AFP.



Oznámení šestasedmdesátiletého Trumpa přichází nedlouho po neuspokojivých výsledcích republikánů v kongresových volbách a někdejší šéf Bílého domu vstupuje do prezidentského volebního klání v době politické zranitelnosti, píše AP.



Trump podle ní doufal, že kampaň zahájí po výrazném vítězství republikánů, jím podporovaní kandidáti ovšem ve volbách 8. listopadu neuspěli tak, jak média i strana očekávala. Demokraté udrží svou většinu v Senátu, ve Sněmovně reprezentantů je Republikánská strana na prahu zisku většiny.



Donald Trump, který vydělal jmění v realitách, moderoval v televizi a byl spjat i se soutěžemi Miss, porazil ve volbách v roce 2016 demokratku Hillary Clintonovou a 20. ledna 2017 se stal 45. prezidentem Spojených států. Jeho funkční období provázely kontroverzní momenty i nejednoznačný pohled samotných Američanů.



V předloňských volbách prohrál s demokratem Joem Bidenem, výsledky ale označoval za zmanipulované a opakovaně odmítl uznat porážku. Společné zasedání obou komor Kongresu, které se sešly 6. ledna 2021, aby potvrdily Bidenovo vítězství, narušili Trumpovi příznivci, kteří na několik hodin ovládli budovu Kapitolu. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí.