Trhy znervózňuje geopolitika, Trump bude opět kandidovat. Evropa zahájí smíšeně

Evropské akciové trhy nejspíše zahájí středeční obchodování smíšeně, futures panevropského indexu Stoxx 50 vykazují pokles o setiny procenta. Francouzský CAC 40 klesá o 0,42 %, německý DAX odepisuje mírnější 0,1 %. Naopak britský FTSE 100 se pohybuje o 0,1 % v kladných hodnotách. Nervozitu na trhy přináší geopolitika poté, co na území Polska včera dopadla raketa. Její původ stále není jasný, podle amerického prezidenta Bidena je ale nepravděpodobné, že by byla odpálena z Ruska.

Rusko při nové vlně vzdušných útoků vypálilo střely a vyslalo drony na města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině. Podle Kyjeva se jednalo o nejrozsáhlejší útoky vůči energetické síti od 24. února, kdy Moskva zahájila invazi, energetická situace v zemi je podle ukrajinských úřadů kritická. Údery zasáhly 15 energetických zařízení, na sedm milionů ukrajinských domácností je v důsledku toho bez proudu. Kvůli útokům byly pozastaveny i dodávky ropovodem Družba, kterým proudí ropa do Maďarska, Česka a na Slovensko. Výbuch ohlásilo východní Polsko, podle nejmenovaného zdroje agentury AP na místo dopadly ruské rakety. Polské úřady původ exploze zatím veřejně neurčily, Rusko zprávy o svém zapojení odmítlo.

Dodávky ropovodem Družba byly dočasně pozastaveny poté, co ruská raketa zasáhla transformátor na severu Ukrajiny u běloruských hranic. Uvádí to maďarská média a petrochemická společnost MOL. Přerušení dodávek potvrdila i slovenská společnost Transpetrol. Transformátor podle společnosti MOL napájel čerpací stanici ropovodu, která se tak ocitla bez proudu. Samotný ropovod poškozený není, uvedla maďarská veřejnoprávní televize M1.

Podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu, která v úterý zasáhla Polsko, ukrajinské ozbrojené síly - mířily na přilétající ruskou střelu. Napsala to dnes agentura AP s odvoláním na tři nejmenované americké činitele. Polské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že ve vsi Przewodów na východě země nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku, zemřeli dva lidé. Nespecifikovalo, kdo raketu vypálil. Americký prezident Joe Biden prohlásil, že vzhledem k její trajektorii je nepravděpodobné, že by raketa byla odpálena z Ruska, ale incident se ještě vyšetřuje¨

Bývalý americký prezident Donald Trump oznámil, že se v roce 2024 bude znovu ucházet o Bílý dům, informovaly v noci na dnešek světové agentury. Někdejší republikánský prezident před tím podal na úřadech dokumenty potřebné pro svou kandidaturu v prezidentských volbách. Trump se tak o úřad bude ucházet potřetí. V posledních prezidentských volbách prohrál s demokratem Joem Bidenem.

Americká kosmetická společnost kupuje módní značku Tom za 2,8 miliardy dolarů (65,6 miliardy Kč). Je to její dosud největší akvizice. to uvedla v úterý ve svém sdělení, a potvrdila tak dřívější zprávu deníku The Wall Street Journal. Značka Tom je známá hlavně díky pánským oděvům. Prodává ale také dámské oděvy a doplňky a má rychle rostoucí řadu luxusní kosmetiky a parfémů. už vlastní licence na prodej vůní a kosmetiky Tom . O převzetí této značky usilovaly i jiné firmy, včetně konkurenčního majitele Gucci francouzské společnosti Kering SA.

Český softwarový start-up Productboard propustí pětinu zaměstnanců. Uvedl to dnes server HN.cz. Firma, v níž pracuje po celém světě přes 500 lidí, to zdůvodňuje nynější krizí a poklesem poptávky. Productboard přitom letos v únoru oznámil, že získal od investorů kapitál 125 milionů dolarů. Investice tehdy celý podnik ohodnotila na 1,725 miliardy dolarů. Nový kapitál plánoval Productboard využít mimo jiné právě k získání nových zaměstnanců.

Americké trhy se včera po pondělním výběru zisků vrátily k růstu, když optimismus přiživila další čísla ohledně americké inflace. Index cen průmyslových výrobců (PPI) v říjnu zpomalil na 8 % z 8,4 %, zatímco analytici očekávali 8,3 %. Ochodování na Wall Street ovšem negativně poznamenaly zprávy o tom, že na polské území dopadly dvě zřejmě ruské rakety, které zabily dva lidi. Index S&P 500 krátce po těchto zprávách dokonce umazal všechny zisky, ale nakonec přece jen opět získal půdu pod nohami a posílil o 0,9 %.

