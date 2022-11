V Polsku zabíjela raketa ukrajinské obrany, odrážející ruský útok? Sejdou se velvyslanci NATO i G7

Podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu, která v úterý zasáhla Polsko, ukrajinské ozbrojené síly - mířily na přilétající ruskou střelu. Napsala to dnes agentura AP s odvoláním na tři nejmenované americké činitele. Polské ministerstvo zahraničí dříve uvedlo, že ve vsi Przewodów na východě země nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku, zemřeli dva lidé. Nespecifikovalo, kdo raketu vypálil. Americký prezident Joe Biden prohlásil, že vzhledem k její trajektorii je nepravděpodobné, že by raketa byla odpálena z Ruska, ale incident se ještě vyšetřuje. Polsko zvyšuje pohotovost některých svých jednotek. Již pozdě večer jednal americký prezident Joe Biden se svým polským protějškem Andrzejem Dudou. Moskva tvrzení o dopadu ruských raket na polském území odmítla jako provokaci a uvedla, že ruská armáda na cíle poblíž ukrajinsko-polské hranice neútočila. Ukrajinu, včetně západu země, přitom včera znovu zasáhla smršť raket odpálených z Ruska. Ve středu se na základě článku 4 Severoatlantické aliance sejdou velvyslanci NATO - učiní tak na žádost Polska, píše agentura Reuters s odvoláním na dva evropské diplomaty.

Ukrajinu a její energetickou infrastrukturu v úterý znovu zasáhla smršť střel odpálených z Ruska. Předběžná zjištění naznačují, že inkriminovanou raketu vypálily ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu ukrajinské ozbrojené síly, uvedli podle AP tři nejmenovaní američtí činitelé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, jelikož nemají oprávnění o záležitosti veřejně hovořit.



Toto hodnocení a také Bidenův komentář stojí v rozporu s úterními informacemi vysoce postaveného představitele amerických zpravodajských služeb, který agentuře AP řekl, že hranice Polska překročily ruské rakety. Mluvčí polské vlády později oznámil, že země zvýší pohotovost mimo jiné u některých vojenských jednotek. Varšava zároveň uvedla, že zvažuje aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy, jenž znamená konzultace v případě ohrožení některé z členských zemí NATO.



Polský prezident Andrzej Duda byl ohledně původu střely opatrnější než polské ministerstvo zahraničí a uvedl, že úřady zatím s jistotou neví, kdo ji odpálil ani kde byla vyrobena, podotkla dříve AP. Uvedl, že byla "s největší pravděpodobností" zkonstruována v Rusku, ale tato informace se ověřuje. Moskva už dříve své zapojení popřela.



Francie vyzvala k "maximální opatrnosti" ohledně původu rakety, protože "mnoho zemí" v regionu má stejný typ zbraní, citovala dnes agentura AFP Elysejský palác.



Výbuch v Polsku přiměl Bidena ke svolání mimořádné schůzky představitelů zemí G7 a NATO, kteří se účastní summitu G20 v Indonésii. Úmyslný nepřátelský útok na člena Severoatlantické aliance by mohl vyvolat kolektivní vojenskou reakci NATO, podotkla AP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že Polsko zasáhly ruské rakety a situaci označil za "významnou eskalaci" konfliktu, který letos rozpoutalo Rusko.

Reuters: Dnes proběhne schůzka velvyslanců NATO

Ve středu se na základě článku 4 Severoatlantické aliance sejdou velvyslanci NATO - učiní tak na žádost Polska, píše agentura Reuters s odvoláním na dva evropské diplomaty. Mluvčí aliance podle AFP informovala o středeční "mimořádné schůzce" velvyslanců NATO s generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem ohledně Polska. Mluvčí polské vlády dříve sdělil, že Varšava zvažuje, zda má požádat o konzultace na základě článku 4 po dnešní explozi na východě země u hranic s Ukrajinou, při níž zahynuli dva lidé. Okolnosti exploze polské úřady vyjasňují.



Podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety, napsala už dříve agentura AP. Spojené státy uvedly, že tyto zprávy nemohou v tuto chvíli potvrdit. Polské úřady původ exploze zatím veřejně neurčily, Moskva zprávy o svém zapojení do incidentu odmítla. Rusko opět masivně ostřelovalo ukrajinské území včetně západu země, který hraničí s Polskem.



Jeden z diplomatů uvedl, že Severoatlantická aliance bude jednat obezřetně a potřebuje čas na ověření, jak přesně se incident odehrál, píše Reuters.



Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle stanice TVN24 večer oznámil, že Polsko zvýší pohotovost některých vojenských jednotek a uniformovaných složek. Odmítl ale odpovídat na dotazy ohledně příčiny incidentu. Polský premiér Mateusz Morawiecki po dnešním výbuchu, kdy podle polských médií explodoval zemědělský objekt, svolal krizové zasedání bezpečnostní rady. Mimořádně se sešla také polská vláda.



Polsko je členem NATO. Článek 4 Severoatlantické smlouvy uvádí, že "smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany."



Aktivace článku znamená, že třicítka členských států na žádost ohroženého člena zahájí formální konzultace, poznamenal server The Guardian. Na nich projednají, zda existuje hrozba a jak jí čelit. Článek 4 však neznamená přímou akci, píše The Guardian, podle něhož byl tento mechanismus aktivován v historii NATO několikrát. Jako konkrétní příklad uvádí loňský rok, kdy byli zabiti turečtí vojáci při útoku ze Sýrie. NATO tehdy kromě konzultací nepodniklo další kroky.

Jsme připraveni bránit každý centiment území NATO, zní především z Pobaltí



Na incident mezi prvními zareagovali představitelé pobaltských zemí, například Estonsko dalo najevo, že je připraveno bránit každý centimetr území Severoatlantické aliance. "Je to mimořádně závažný incident," řekl jeho ministr zahraničí Urmas Reinsalu. Dodal, že se jeho země "radí se svými spojenci o jednotné a rázné reakci".



Český premiér Petr Fiala i ministryně obrany Jana Černochová se shodli na tom, že pokud Polsko potvrdí, že jeho území zasáhly ruské rakety, půjde o další vyostření situace ze strany Ruska. Podle Černochové by šlo o eskalaci, i kdyby šlo o omyl.



"Jsem šokován zprávami o tom, že raketa nebo další munice zabíjela lidi na území Polska," napsal na twitteru předseda Evropské rady Michel. Šéf NATO Jens Stoltenberg po telefonátu s polským prezidentem Dudou uvedl, že aliance situaci ohledně dnešního výbuchu v Polsku monitoruje a vede konzultace s členskými státy.



Americký prezident Biden nabídl svému polskému protějšku Dudovi plnou podporu USA při vyšetřování úterního výbuchu u hranic s Ukrajinou, píše Reuters.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na telegramu napsal, že Polsko zasáhly ruské rakety. Jde o "ruský raketový útok na kolektivní bezpečnost a o velmi výraznou eskalaci," uvedl také a varoval, že čím déle bude mít Rusko pocit beztrestnosti, tím více bude ohrožen každý, kdo bude v dosahu jeho raket.

Ruská reakce? "Provokace"



"Tvrzení polských médií a státních představitelů o údajném dopadu 'ruských' raket u obce Przewodów se zdají být úmyslnou provokací s cílem vyostřit situaci," citovala agentura TASS z prohlášení ruského ministerstva obrany. "Ruskými zbraněmi nebyly podniknuty žádné útoky na cíle u ukrajinsko-polské hranice," píše se také v prohlášení. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že "nemá informace o incidentu v Polsku".



Polský generál Stanislaw Koziej portálu onet.pl řekl, že předpokládá, že Rusko nechtělo zaútočit na území NATO, ale že používá stále méně přesné rakety. Generál Mieczyslaw Bieniek řekl, že situace je vážná, protože zemřeli dva lidé. "Jsem silně přesvědčen o tom, že šlo o zbloudilé střely, které dopadly na naše území," uvedl v televizi TVN24. Dodal, že na ukrajinské straně hranice je důležitý železniční uzel a že možná ten se Rusové snažili zasáhnout. Bezpečnostní expert Michal Piekarski z Vratislavské univerzity také soudí, že Polsko nemá důvody se domnívat, že šlo o úmyslný útok. Připustil, že šlo o ruskou raketu, která havarovala, nebo dokonce o střelu ukrajinské protivzdušné obrany, která rovněž mohla mít havárii.

Řechka: Podpoříme jakoukoli dohodou NATO. Nejprve ale vyhodnoťme informace a fakta

Nejdůležitější je zachovat klid, počkat na další informace a vyhodnotit fakta, uvedl dnes na twitteru české armády náčelník generálního štábu Karel Řehka k dopadu rakety ruské výroby v Polsku. Armáda je podle něj připravená podpořit jakoukoli akci dohodnutou v Severoatlantické alianci, jejíž je ČR i Polsko členem.



Polské ministerstvo zahraničí v noci na dnešek uvedlo, že ve vsi Przewodów na východě země nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku. Při explozi zemřeli dva lidé. Polsko nespecifikovalo, kdo raketu vystřelil. Rusko své zapojení popřelo. Americký prezident Joe Biden uvedl, že je nepravděpodobné, že raketa byla odpálená z Ruska, Varšavě přislíbil podporu ve vyšetřování incidentu.



"V tuto chvíli je jisté, že na území Polska došlo k explozi zaviněné dopadem nějakého typu munice. V současné situaci je nejdůležitější zachovat klid, počkat na další informace a pečlivě vyhodnotit fakta," uvedl Řehka. Armáda se podle něj přesně těmto věcem věnuje.



Další komentáře Řehka považuje za předčasné, uvedl. "Území Polska je územím NATO. Je tudíž i naším územím a jsme proto připraveni podpořit jakoukoli akci, na které se v alianci dohodneme," dodal.