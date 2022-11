S&P 500 o čtvrtinu níže? Medvědí trh potrvá i příští rok, varují v Goldman Sachs

Pokud investujete do akcií a doufáte, že se příští rok věci změní k lepšímu, budete pravděpodobně zklamáni. Tvrdí to experti Group. Medvědí trh podle nich ani zdaleka neskončil . Než bude podle nich moci dojít k vytrvalejšímu zotavení na akciovém trhu, musejí úrokové sazby dorazit na vrchol a nastat nižší valuace odrážející recesi.



„Podmínek, které jsou obvykle konzistentní s akciovým dnem, zatím nebylo dosaženo,“ uvedli podle Bloombergu analytici včetně Petera Oppenheimera a Sharon Bellové.



Index S&P 500 podle nich zakončí příští rok na 4000 bodech, což by bylo jenom o 0,9 % výše nad pátečním závěrem (jejich prognózu pro index S&P 500 zachycuje graf níže). Evropský Stoxx Europe 600 zakončí příští rok o 4 % výše. Stejný cíl pro evropský ukazatel mají i stratégové v čele s Emmanuelem Cau, dostat se tam bude podle nich ale „tricky“.





Několik globálních indexů má za sebou rally, která je dovedla do technického býčího trhu. Prudkému zotavení, které lze od poloviny října sledovat, předcházela mírnější americká inflační čísla zprávy o covidovém tání v Číně.



Podle expertů z "goldmanů" ale tyto zisky nebudou mít trvání, protože k odrazu od akciového dna obvykle nedojde, dokud nezpomalí tempo, kterým se zhoršuje ekonomika a růst ziskovosti.

Podobné stanovisko zní od Michaela Wilsona z , který v pondělí zopakoval, že americké akcie zakončí příští rok skoro beze změn proti současným úrovním, a i to bude krkolomná cesta – včetně velkého poklesu v prvním čtvrtletí. Podle tohoto analytika by S&P 500 mohl v prvním čtvrtletí klesnout až na 3000 bodů, tedy o 24 procent proti pátečnímu závěru.

Všichni ale zajednou nejsou. John Stoltzfus z Oppenheimer Asset Management se domnívá, že i trojciferné rally v indexu S&P 500 mohou posloužit jako argument k tvrzení, že na odolnost akciového trhu je dostatečná na to, aby mohl letošek naznačovat svítání na lepší časy.



Trochu jiný pohled mají analytici "goldmanů" na asijské akcie, které budou podle nich příští rok outperformovat. Index MSCIA Asia Pacific bez Japonska zakončí podle nich rok výše o 11 procent.



Optimističtěji vidí počínaje dneškem čínské akcie jejich kolegové v . Ziskovost by podle nich měly podpořit obrat Pekingu v politice nulové toleranci vůči Covid-19 a směrem k nemovitostem.



Medvědí trh ale zatím i nadále zuří a Oppenheimer se spolu se svým týmem radí obrátit na kvalitní firmy se silnými rozvahami a stabilními maržemi, na firmy s hlubokou hodnotou a na akcie firma z oblasti energií a zdrojů, kde jsou podle nich omezená valuační rizika.

Zdroje: Bloomberg