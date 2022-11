Investor Icahn je stále medvědem, zatímco Lee zůstává býkem. Jaké k tomu mají argumenty?

Carl Icahn je podle svých slov stále medvědem a ani poslední rally na akciích jej nepřesvědčila o opaku. V rozhovoru na CNBC poukázal zejména na inverzi výnosové křivky, předchozí růst sazeb a to, že výnosy dluhopisů se pohybují na relativně vysokých úrovních. V takovém prostředí podle Icahna obvykle přichází recese a nyní tomu nebude jinak.



Icahn dokonce míní, že americké hospodářství se v recesi nachází již nyní, což se promítne do zisků obchodovaných firem. Zvyšovat se bude i mzdová inflace a akcie tak podle experta zatím nemají prostor pro udržitelný růst. Na ekonomiku přitom mimo jiné doléhá rovněž klesající akciový trh a nižší ceny realit, které snižují čisté bohatství domácností. A Icahn nebyl v rozhovoru nadšený ani z toho, že společnosti si půjčovaly a stále půjčují na to, aby na trhu kupovaly vlastní akcie.







Rozdílně se na další vývoj na trhu dívá Tom Lee z Fundstrat Global Advisors. Podle něj jsou poslední čísla týkající se vývoje inflace něčím, co úplně mění situaci na akciích. Je to první případ, kdy je znát skutečný obrat v inflačním vývoji. Expert se domnívá, že Fed chce vidět ne jedno zlepšení, ale řadu poklesů inflačních čísel. Lee si ale myslí, že k tomu může skutečně dojít.



Lee připomněl rally, kterou si trh prošel v červnu. Podle něj přitom budou americké akcie nyní posilovat více. „Bude to něco, co nás může poslat na 4400 bodů nebo ještě výš,“ uvedl expert v souvislosti s vývojem indexu S&P 500. Příčinou je možné přiblížení se vrcholu sazeb s tím, že „jejich poslední zvýšení možná přijde už v prosinci“. Lee připomněl, že šéf Fedu Jay Powell se nedívá ani tak na inflaci aktuální, ale na indikátory jejího dalšího vývoje. Investor se přitom domnívá, že budoucí inflace by mohla klesnout k 3,5 %, a pokud by se sazby v té době nacházely na 4 %, byla by monetární politika nastaveno „dost restriktivně“.







„Argumenty pro akcelerující inflaci již podle mého názoru zmizely,“ pokračoval Lee. Mimo jiné proto, jak velký je pokles zaměstnanosti u řidičů nákladních automobilů. Tedy v segmentu trhu práce, který hraje významnou roli v řadě států USA. CNBC připomněla, že podobně jako Lee hovoří například Jeremy Siegel. Lee hovořil i o tom, že akcie si v roce 1982 sáhly na dno v době, kdy inflace klesala ze 7 % na 3 %. Tehdy Fed ještě ani neindikoval obrat ve své politice.



Lee dostal dotaz ohledně jeho předchozího doporučení, které se týkalo akcií ve skupině FAANG. Uznal, že se mýlil. Podle něj se lidé nyní moc nestarají o dlouhodobý výhled, který tyto společnosti mohou nabídnout. I proto, že v současném prostředí jsou schopny nabídnout vyšší růst i firmy v jiných odvětvích. Přesto se Lee stále domnívá, že akcie FAANG mají své místo v investičních portfoliích.



Zdroj: CNBC